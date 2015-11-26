Объявлены новые подробности резонансного закона для водителей с 1 июня

Законопроект против грубых нарушителей ПДД прошел первое чтение в Госдуме
Это интересно 15 мая, 17:05
Тематическое изображение. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Объявлены новые подробности резонансного закона для водителей, который, скорее всего, примут депутаты Госдумы уже 1 июня. Как стало известно, законопроект об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП не коснется водителей, принимающих лекарства. Сам закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП прошел первое чтение в Госдуме. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заверил, что до конца месяца документ успеет пройти еще два чтения.

Законопроект вносит изменения в ст. 264 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

По итогу принятого законопроекта в статье УК меняются следующие пункты:

Наказание за ДТП, которое привело к тяжкому вреду здоровья составит от трех до семи лет против нынешних — до четырех лет. Если авария привела к гибели человека виновник сядет за решетку на срок от пяти до двенадцати лет (сейчас — от двух до семи лет). Если же в происшествии погибли двое или более человек водителя ждет "небо в клеточку" на срок от восьми до пятнадцати лет лишения свободы (сейчас — от четырех до девяти лет).

Как уточнил председатель нижней палаты, на поправки отведен десятидневный срок, до конца мая парламентарии планируют рассмотреть документ во втором и третьем чтениях.

Как сообщили после, законопроект об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП не коснется водителей, принимающих лекарства, сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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