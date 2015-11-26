"Восточный Порт" начал строительство сквера во Врангеле

Главная задача при реализации проекта - создать максимально комфортное и приятное место отдыха для местных жителей

План нового сквера в микрорайоне Врангель. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Строительство долгожданного сквера на проспекте Приморский началось в микрорайоне Врангель. Инициативу создания новой рекреационной зоны выдвинули жители микрорайона, а реализацию проекта взял на себя Фонд поддержки социальных и экологических инициатив "Восточный Порт" в рамках программы "Комфортная среда", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

Идея строительства сквера появилась еще в прошлом году. Главная задача при реализации проекта — создать максимально комфортное и приятное место отдыха для местных жителей. Минувшей зимой на официальных страницах АО "Восточный Порт" в социальных сетях был проведен опрос, в рамках которого каждый желающий мог высказать свои пожелания, каким он хотел бы видеть новый сквер.



План нового сквера в микрорайоне Врангель. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Жители Врангеля проявили активную гражданскую позицию — было получено более 500 отзывов, которые впоследствии были максимально учтены в плане строительства.

"Врангелю давно не хватает общественных пространств, — рассказала почетный житель Находки Людмила Смолякова. – Мы очень рады, что в приоритете Фонда "Восточный Порт" — создание в нашем микрорайоне современных мест для отдыха и организации досуга жителей разных возрастов".

Итоговый проект сквера предполагает разделение участка на функциональные зоны: зона отдыха, детская площадка, зона для занятий спортом, беговая дорожка, аллея для пеших прогулок и парковка для автомобилей.

Строительство сквера ведется там, где долгое время был заброшенный пустырь. Сейчас на месте уже начались работы: согласно требованиям безопасности, территорию огородили забором. Также снят верхний слой грунта, который впоследствии будет использоваться при высадке клумб и деревьев.

Над дизайном сквера работали специалисты по ландшафту. В плане высадки – многолетние зеленые насаждения, газон и клумбы, живые изгороди.



План нового сквера в микрорайоне Врангель. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

"Комфортная среда" — одна из 12 программ социального развития Фонда поддержки социальных и экологических инициатив "Восточный Порт", — рассказал управляющий директор АО "Восточный Порт", президент Фонда Вадим Байбак. – В 70-е годы именно первостроители порта создавали первые жилые дома, больницы, школы и детские сады в поселке Врангель. Сегодня мы продолжаем развивать микрорайон, делать его комфортным для каждого жителя".

Открытие нового сквера запланировано до конца лета 2019 года.