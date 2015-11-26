Как это было: ужасная картина трагедии в Шереметьево восстановлена по крупицам

Эксперты точно знают, почему загорелся самолет

Опасный маневр - пилоты резко увеличили режим работы двигателей и опустили нос. Фото: скриншот с видео СК РФ

После исследований специалисты смогли доподлинно восстановить картину ужасной трагедии, которая унесла жизни 41 пассажира в сгоревшем самолете в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на близкие к расследованию источники.

Произошло следующее: буквально через 15 минут после того, как самолет SSJ-100 взлетел, в нос лайнера ударила молния. Грозовая защита воздушного судна отключила генераторы, из-за чего самолет перешел на электроснабжение от аккумуляторных батарей и режим прямого управления полетом.

Эксперты говорят, что подобные ситуации не требуют того, чтобы экипаж подавал сигналы бедствия или совершал экстренную посадку.

Согласно данным параметрического самописца стало известно, что пилоты смогли совершить посадку только со второй попытки, при этом перелетев расчетную точку приземления.

Долетев до середины взлетно-посадочной полосы, самолет все еще не коснулся ее колесами, поэтому экипаж начал "прижимать" SSJ-100 к земле.

Затем пилоты резко увеличили режим работы двигателей, и опустили нос. Это было перед самым приземлением. Именно этот маневр, по мнению экспертов, и привел к катастрофе.

Передняя стойка шасси сжалась и подбросила лайнер вверх, из-за чего возникла серия отскоков от ВПП. Задние стойки шасси продавили топливные баки машины, из которых вытек керосин и спровоцировал пожар.

Вторая ошибка пилотов — попытка посадить самолет после возникновения "козла".

Напомним, трагедия в московском аэропорту Шереметьево произошла 5 мая. В результате пожара в самолете погиб 41 человек. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа.

Карина Красилова