Косатка "вырвалась из тюрьмы" на набережной Владивостока

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Косатка "вырвалась из тюрьмы" на набережной Владивостока

Чистое Приморье

На Корабельной набережной Владивостока состоялась экологическая акция в защиту косаток и белух в "китовой тюрьме" бухты Средняя. В пикете приняли участие порядка 30 человек — волонтеры Greenpeace и другие зоозащитники, сообщает ИА PrimaMedia.

Участники акции заявили, что они обеспокоены тем, что косатки и белухи до сих пор находятся в "китовой тюрьме", несмотря на решение ученых, заявления министра и поручение президента об их освобождении.

Специально для пикета активисты Greenpeace разместили на брусчатке набережной пятиметровое 3D полотно с косаткой, разрывающей сеть — копию уличного рисунка из Москвы, созданного художником Philippenzo по заказу Greenpeace.

Во время мероприятия активисты развернули плакаты: "Свободу китам! Free the whales!", "НЕТ китовым тюрьмам!", "NO whales prisons!", требуя освобождения всех животных и включения дальневосточной косатки в Красную книгу России.

"Эта акция — это призыв для других людей за освобождение этих несчастных детей. Нельзя так оставлять эту ситуацию с этими замученными косатятами и белушатами", — поделилась зоозащитница Нина Зырянова.

Стоит отметить, что за несколько часов до акции губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил через свою пресс-службу, что косаток и белух планируется выпустить в море уже в начале лета. Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин пообещал, что освобождение косаток на волю должно произойти до июля. Местом выпуска выбран Шантарский залив на Камчатке.

Напомним, это уже не первое мероприятие экологов, выступающих против "китовой тюрьмы" в бухте Средняя. Первая акция состоялась еще 18 ноября 2018 года. Тогда зоозащитники требовали отпустить животных на волю, а также выступали за полный запрет на вылов и торговлю косатками и белухами в России.

Зимой работники вольеров сделали заявление — сбежали три белухи и косатка. Зоозащитники уверены, что они погибли.

Затем 16 марта уже этого года был проведен еще один пикет. Участники всё также призывали взять ситуацию с "китовой тюрьмой" на усиленный контроль.

Нынешнюю акцию активисты приурочили к заседанию рабочей группы, на котором решается судьба млекопитающих.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Чистое Приморье". Цель проекта — формирование бережного отношения к природе, среде проживания и экологии, сохранение лесных, водных и иных природных богатств Приморского края.

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