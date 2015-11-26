Госдума обсудила сроки снижения процента по ипотеке

Парламентарии дискутировали о перспективах снижения процентной ставки в трудных экономических условиях

Тематическое изображение. Фото: Ольга Кишаковская

14 мая в Госдуме прошло обсуждение возможного снижения ставки по ипотеке. В заседании приняли участие не только депутаты, но и представители Центрального Банка и правительства РФ. Дискуссия по жизненно важному для россиян вопросу приобретения своего жилья прошла в полемике. Большое внимание было уделено тому, что вопросы регулирования ипотеки тесно связаны с инфляцией и нестабильным положением на рынке труда.

Первым по проблеме высказался председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Он подчеркнул важность ипотеки для граждан и отметил необходимость развивать вторичным рынок и обмен.

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков обнадёжил присутствующих снижением ключевой ставки в ближайшие годы.

Первый заместитель председателя Центробанка РФ Дмитрий Тулин согласился, что добиться цели, поставленной президентом, (снизить ипотечную ставку до 8 %) возможно за три года.

"В марте средняя ставка составит 10,4 %. Пройти путь длинной в 2,4 % — цель реалистичная", — отметил Тулин, добавив, что внешнеэкономические факторы затрудняют её достижение.

Важнейшим условием для успешного понижения ипотечной ставки Тулин назвал снижение инфляции до 4%. Текущий уровень – 5,2 %.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев, однако, выразил скепсис относительно заявленных планов. Он заявил, что манипуляцией является разговор о процентной ставке ниже уровня, диктуемого экономическими реалиями. И отметил, что процент должен определяться рыночными факторами.

В свою очередь с ним не согласился депутат Николай Николаев. По его оценке, возможно субсидирование правительством ставки для застройщиков. Также он отметил, что в распоряжении государства существуют различные варианты понижения ипотечной ставки и необходимо комплексное решение проблемы. В завершении Николаев акцентировал внимание, что не стоит бесконечно стимулировать кредитный спрос, так как нестабильное положение экономики подвергает большему риску тех, кто берёт ипотеку.

Александр Мятов