За отопление жители многоквартирных домов будут платить по-новому

Госдума в первом чтении рассмотрела документ "о плате за соседей"
Экономика 15 мая, 23:45
Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

Порядок расчёта платы за отопление в многоквартирном доме будет изменен. Депутаты в первом чтении приняли законопроект, которые разрешает не платить за соседей. Документ закрепляет норму об учете показателей индивидуальных счетчиков при оплате за отопление в домах, в которых стоят общедомовые счетчики.

Инициатором документа выступило правительство РФ. По действующему законодательству расчёт размера платы за отопление исходит из объёма услуги, он, в свою очередь, определяется по показаниям приборов учета. При этом нет разделения значений общедомовых и индивидуальных приборов учета. По мнению авторов документа, во многих случаях сотрудники ЖКХ не учитывают показания индивидуальных счетчиков, даже если в доме есть коллективные приборы учета, пишет "Парламентская газета".

"В целях исключения указанной неопределённости разработан документ, в соответствии с которым уточнён порядок расчёта платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирном доме. Так, при наличии общедомового прибора учёта и индивидуального прибора учёта расчёт размера платы за коммунальную услугу по отоплению должен осуществляться на основании указанных приборов учёта", — пояснила замглавы Минстроя Татьяна Костарева.

Если же нет общедомового прибора учета плата за отопление будет высчитываться исходя из норматива потребления коммунальной услуги, установленного в регионе.

Анна Кольцова

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Субсидии на оплату ЖКХ смогут получить больше россиян

В России хотят увеличить цены на газ для населения

Россияне устали жаловаться на рост платежей за ЖКУ

ЖКХ

На соцопрос о социально-экономической ситуации на Сахалине потратят почти 800 тысяч рублей

29 апреля, 14:30

Бедных в России пересчитают по-новому

24 апреля, 18:30

Какие сферы труда наиболее стабильны в России, рассказали эксперты

30 марта, 19:00
Федеральная сеть кинотеатров "Киномакс" теперь во Владивостоке
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia