"Чертова дюжина": составлен список самых смертоносных авто

Почти все 13 машин пользуются "бешеной" популярностью у россиян
Общество 01:55
Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

Эксперты изучили данные Страхового института дорожной безопасности (IIHS) о смертности в результате аварий и составили список самых опасных машин 2013-2017 модельных годов. В перечень вошли 13 авто, большая часть из них весьма популярны у россиян.

По данным специалистов ресурса iSeeCars.com, все транспортные средства в "смертоносном списке" — субкомпактные авто или спортивные купе.

Антилидером назван Mitsubishi Mirage — 10,2 автомобиля в соотношении к млрд миль пробега попадали в смертельное ДТП. Второе место у Chevrolet Corvette — 9,8 автомобиля, замыкает антиТОП-3 Honda Fit — 7,7 машин, следует из отчета iSeeCars.com.

Далее места в "чертовой дюжине" расположились следующим образом: Kia Forte (он же Cerato), Chevrolet Spark, Subaru BRZ, Nissan 370Z, Nissan Versa, Kia Rio, Dodge Challenger, Chevrolet Camaro, Kia Soul, Hyundai Veloster Turbo.

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По словам главы iSeeCars.com Фонга Ли, малогабаритные авто в случае ДТП менее безопасны по сравнению с "большими машинами". В среднем, количество аварий со смертельным исходом в таких автомобилях составляет 4,5 автомобиля на млрд миль, что почти в два раза превышает средний показатель по всему автопарку.

Что касается спортивных машин, — этот сегмент предназначен для ускорения и езды на высоких скоростях, что само говорит за себя. Впрочем, доля смертельных аварий на этих авто ненамного выше, чем в случае с "малолитражками" — 4,6 автомобилей на млрд миль.

К слову, по данным экспертов, самые плохие результаты как правило у тех моделей, которые показали недостаточную безопасность во время проведения краш-тестов.

Анна Кольцова

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