"Чертова дюжина": составлен список самых смертоносных авто

Почти все 13 машин пользуются "бешеной" популярностью у россиян

Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

Эксперты изучили данные Страхового института дорожной безопасности (IIHS) о смертности в результате аварий и составили список самых опасных машин 2013-2017 модельных годов. В перечень вошли 13 авто, большая часть из них весьма популярны у россиян.

По данным специалистов ресурса iSeeCars.com, все транспортные средства в "смертоносном списке" — субкомпактные авто или спортивные купе.

Антилидером назван Mitsubishi Mirage — 10,2 автомобиля в соотношении к млрд миль пробега попадали в смертельное ДТП. Второе место у Chevrolet Corvette — 9,8 автомобиля, замыкает антиТОП-3 Honda Fit — 7,7 машин, следует из отчета iSeeCars.com.

Далее места в "чертовой дюжине" расположились следующим образом: Kia Forte (он же Cerato), Chevrolet Spark, Subaru BRZ, Nissan 370Z, Nissan Versa, Kia Rio, Dodge Challenger, Chevrolet Camaro, Kia Soul, Hyundai Veloster Turbo.

По словам главы iSeeCars.com Фонга Ли, малогабаритные авто в случае ДТП менее безопасны по сравнению с "большими машинами". В среднем, количество аварий со смертельным исходом в таких автомобилях составляет 4,5 автомобиля на млрд миль, что почти в два раза превышает средний показатель по всему автопарку.

Что касается спортивных машин, — этот сегмент предназначен для ускорения и езды на высоких скоростях, что само говорит за себя. Впрочем, доля смертельных аварий на этих авто ненамного выше, чем в случае с "малолитражками" — 4,6 автомобилей на млрд миль.

К слову, по данным экспертов, самые плохие результаты как правило у тех моделей, которые показали недостаточную безопасность во время проведения краш-тестов.

Анна Кольцова