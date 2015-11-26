Роскомнадзор придумал "изощренное" наказание для авторов фейков в Сети

"Сочинители" фейковых сообщений смогут найти себя в специальном реестре
Общество 16 мая, 04:20
Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

В России появится "доска позора" — специальный реестр для авторов фейковых новостей в интернете. Об этом сообщил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров в ходе медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"Реестр будет публичный. Все будет на нашем сайте вывешено: и названия площадок, и фамилии авторов", — цитирует Жарова РБК.

Напомним, закон, запрещающий распространение недостоверных новостей, 18 марта подписал президент РФ Владимир Путин. Закон вступил в силу 29 марта. В соответствии с ним за публикацию фейков под видом достоверных сообщений может грозить штраф в размере от 30 тысяч до 1,5 млн рублей. Под статью попадают не все фейковые новости, а только те, которые несут угрозу жизни, здоровью людей либо общественному порядку и работе систем жизнеобеспечения

Информация обо всех найденных нарушениях в Сети направляется в прокуратуру в течение суток.

Законопроекты о борьбе с фейками и неуважении к власти инициировала группа парламентариев во главе с сенатором, председателем комитета по конституционному законодательству Совфеда Андреем Клишасом. В декабре документы были внесены на рассмотрение Госдумы.

В апреле, впервые в российской практике, суд вынес штраф за оскорбление государства в лице президента РФ. Райсуд оштрафовал россиянина на 30 тысяч рублей.

Ольга Толмачева

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