"Не хочу 8 лет строгача": депутат, объявленный в розыск, тайно сбежал в Америку

Народный избранник отказался признавать вину, заявив, что "мзду не брал"

Тематическое изображение. Фото: Александр Музыка

Депутат горсобрания Екатеринбурга и "по совместительству" главврач городской больницы №2 в уральской столице тайно сбежал в США. Парламентарию предъявлено обвинение во взяточничестве, однако свою вину он не признает, заявляя, что невиновен. "Не хочу 8 лет строгача", — поясняет народный избранник.

О побеге депутата Артема Черепанова заявили региональные СМИ, сообщившие, что им удалось связаться с законотворцем. Как выяснили журналисты, экс-депутат и бывший главврач теперь надеется "прижиться" в Америке, сдав экзамен на врача и не собирается возвращаться в Россию, где он объявлен в розыск.

"Я как не считал себя виновным, так и не считаю. Но поселиться на восемь лет в зоне строгого режима за то, что напридумывали для меня следователи, я не хочу, У меня есть возможность пройти переаттестацию и дальше помогать людям",— заявил депутат журналистам агентства "Верстов.Инфо", подтвердив, что находится в Штатах.

Как пишут региональные СМИ, Черепанову в конце 2017 года было предъявлено обвинение в крупной взятке, его схватили силовики. Следствие полагает, что в период с 2015 по 2016 года главврач брал мзду с подчиненных за продвижение по службе.

Черепанов находился под подпиской о невыезде, когда материалы дела о взятках поступили в суд. Однако ни на одно из заседаний бывший слуга народа не явился, вместо этого "окольными путями" покинув Россию.

Как ему удалось сбежать из-под следствия разыскиваемый не признается.

Ольга Толмачева

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