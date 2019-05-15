Молоко "заражает" женщин раком - главный ветврач России

Замруководителя Россельхознадзора рассказал, что происходит в организме из-за молока с антибиотиками

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Главный ветврач России, замруководителя Россельхознадзора Николай Власов рассказал, как женщины "заражаются" онкологией из-за молока. Производители поставляют молоко с антибиотиками и онкогенным вирусом, они, в свою очередь, попадают в организм. Врач также уточнил, как давать молоко "из-под коровы" и из магазина детям.

Как сообщил Николай Власов, нередки случаи, когда производители, в погоне за прибылью, поставляют на прилавки молоко с опасными "компонентами" — антибиотиком, вирусом лейкоза и т.п.

"Чтобы молоко от коровы, которой вводился антибиотик, поступило в производство, должно пройти определенное время. Лекарство должно покинуть организм животного. К сожалению, необходимые сроки часто не выдерживаются. И тогда антибиотики попадают в организм человека", — рассказал Власов в интервью РГ. Он уточнил, что вирус лейкоза — это онкогенный вирус.

"То, что он размножается в грудной железе у женщин, научно установленный факт", — подтвердил главный ветврач. Он добавил, что пока не описана конкретная патология, которая с этим связана.

Онкогенный вирус размножается в молочной железе женщины, при этом, по словам Власова, существует "вероятность появления с той или иной частотой новообразований у женщин от этого".

Пастеризация молока убивает вирус, уточнил эксперт, добавив, что "не факт, что она убивает возможность модификации клеток вируса".

"Пастеризованное молоко снижает угрозы, связанные с инфекционной патологией. При этом пастеризация не убивает споровые формы микроорганизмов. И неизвестно, как влияет пастеризация на опухолевые вирусы, это не изучалось", — сказал журналистам Власов.

Что касается кипячения, то и это — не лучший вариант. По словам Власова, кипячение в домашних условиях "тоже не средство борьбы со споровыми формами и с другими вирусами".

Маленьким детям, по мнению ветврача, лучше давать смеси, а не молоко. Если же все-таки брать молоко, то лучше если оно будет от одной и той же коровы, которая не болеет, при этом должна быть уверенность, что хозяин не вколет ей антибиотик, сказал главный ветврач.

Власов, кстати, уточнил, что коровье молоко из магазина своему собственному ребенку все-таки дает, покупает преимущественно с жирностью свыше 3% и от одного и того же производителя, так как это более однородный продукт.

"У разных производителей разные стабилизаторы, добавки. Лучше, чтобы не было этих бесконечных переходов", — резюмировал эксперт.

Анна Кольцова