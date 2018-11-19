Противостояние вокруг строительства храма в Екатеринбурге - что об этом нужно знать

Акции протеста продолжаются уже третьи сутки
Общество 16 мая, 09:00

Уже несколько дней продолжаются протесты жителей Екатеринбурга против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у театра Драмы. Горожане возражают против строительства "культового сооружения" в одном из традиционных мест отдыха жителей города, и без того небогатого зелеными насаждениями.

Двумя годами ранее губернатору Евгению Куйвашеву и митрополиту Екатеринбургскому Кириллу не удалось реализовать идею построить Храм-на-воде на акватории городского пруда — тогда активистам удалось отстоять пруд.

13 мая — начало противостояния

В этот день протестующие горожане повалили забор вокруг площадки для строительства храма Святой Екатерины, установленный 12 мая. Однако вечером подъехали молодые люди спортивного телосложения, восстановили поваленный забор и начали вытеснять противников строительства из сквера. В толпе начали происходить "точечные" драки. Часть протестующих осталась внутри огороженной территории.

Вскоре появилась полиция и потребовала, чтобы собравшиеся покинули территорию сквера, куда начали подъезжать новые "протестанты" и привозить с собой еду и пледы. "Спортсмены" стали применять против отдельных участников акции баллончики со слезоточивым газом. Полиция начала задержания как противников, так и сторонников строительства — всего в этот день было задержано четыре человека. После того, как большая часть покинула место акции, столкновения между "спортсменами" и "протестантами" возобновились.

14 мая

Губернатор Екатеринбурга Евгений Куйвашев предложил провести встречу сторонников и противников строительства и позвал по пять участников с каждой стороны. Духовенство решило вечером провести на месте площадки молебен и пригласило на него верующих. Впрочем, молебен епархия чуть позже решила перенести на четверг, 16 мая.

Протестующие вновь начали собираться в сквере и снесли часть укрепленного забора, ограждения выкинули в реку.

Противники строительства скандировали "Это наш город", "Мы здесь власть" и "Кто не скачет, тот за храм".

На месте акции появился ОМОН и начались жесткие задержания и вытеснение собравшихся из сквера. Люди перекрыли проезжую часть улицы Бориса Ельцина.

Всего во второй день протеста было задержано 23 человека, еще троих госпитализировали. По информации областного МВД в отношении задержанных было составлено 29 протоколов.

15 мая

С утра ряд протестующих получили повестки. Суды Екатеринбурга арестовали 16 участников акции протеста на срок от трех до 10 суток.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что, по мнению Кремля, власти "весьма корректно ведут разговор" во время протестов.

"Несанкционированные собрания, да еще с действиями, которые идут вразрез с действующими законами, это не то, что можно одобрять", — добавил он.

На месте строительства вновь начали восстанавливать забор, сделанный из пенопласта и жести. Полиция вновь начала задержания протестующих группами по четыре-пять человек. среди задержанных есть несовершеннолетние, позже отпущенные.

Протестующие провели в сквере флешмоб "Включи свет" и зажгли фонарики на своих телефонах. Кто-то в толпе зажег файер. Двое подростков своей кровью написали на столбах на месте акции о том, что защищают деревья.

Собравшиеся попытались закидать ОМОН дымовыми шашками. В ответ силовики начали вытеснять собравшихся, активисты в масках выкрикивали провокационные лозунги. По неподтвержденной информация полиция применила против протестующих газ. Между тем известно, что силовикам, которые охраняют место планируемой стройки храма был дан приказ по возможности свести задержания к минимуму.

Егор Тараруев

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