По погодному виджету можно подробно отследить направление грядущей стихии

Синоптики назвали точное время максимального удара сильного ливня по Владивостоку. Фото: pixabay.com

Синоптики предвещают сильный ливень Владивостоку во второй половине понедельника, 20 мая. По прогнозу, осадки интенсивностью не менее 60 мм осадков обрушатся на Владивосток.

Согласно интерактивной карте, сильный дождь начнется в приморской столице во второй половине дня 20 мая. Максимальный удар, по прогнозам синоптиков, планируется на 21.00 ( 23 мм за три часа). Всего ожидается выпадение не менее 60 мм осадков.

Ранее сообщалось, что дожди с грозами ожидаются на западе Приморья в четверг, 16 мая. Восток края останется под влиянием антициклона, здесь без осадков.

Во Владивостоке в субботу, 18 мая, облачно с прояснениями, утром не исключен туман, морось. Минимальная температура воздуха +8...+10°C, максимальная +14...+16°C, в пригороде теплее на 3–4 градуса. В воскресенье облачно, местами моросящий туман. Усилится южный ветер. День будет немного прохладней субботы.



