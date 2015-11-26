Зрелищные поединки увидят приморцы на Дальневосточном фестивале единоборств

Масштабное мероприятие объединит титулованных представителей 15 различных единоборств

Бокс. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Дальневосточный фестиваль единоборств (12+) впервые состоится во Владивостоке, в концертно-спортивном комплексе "Фетисов Арена". 17 мая масштабное мероприятие объединит титулованных представителей 15 различных единоборств. Торжественное открытие в 14.00. Начало поединков в 14.30. Вход для зрителей свободный.

Мероприятие организовано региональным филиалом Российского союза боевых искусств (РСБИ) при поддержке администрации Приморского края.

Среди почетных гостей турнира — двукратный чемпион Олимпийских игр по боксу, чемпион мира и Европы Олег Саитов, а также многие другие известные российские спортсмены.

В программе фестиваля зрители увидят показательные выступления по таким видам боевых искусств как айкидо, джиу-джитсу, грэпплинг, тхэквондо, ушу, кендо, самбо.

Главным событием станут бои бескомпромиссные бои титулованных спортсменов из Приморья и других регионов России по панкратиону, киокусинкай, кудо, рукопашному бою, кикбоксингу, боевому самбо, боксу, кендо.

За титул чемпиона по кикбоксингу России среди профессионалов сразится известный спортсмен из Приморья, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира и Европы по кикбоксингу, чемпион Евразии среди профессионалов Александр Захаров. Его соперником станет Игорь Пестерев — чемпион мира по кикбоксингу (К-1) среди профессионалов, вице-чемпион кубка Евразии по (К-1), победитель турнира "Эра чемпионов 4" из Ижевска.

Также в Дальневосточном фестивале боевых искусств примут участие другие известные приморские единоборцы. Среди них чемпион мира и обладатель кубка мира по кудо Игорь Пермин, победитель и призер первенства России по боксу Леон Пипия.

Мастер спорта, обладатель 2 дана по киокусинкай Тохирджон Тиллаев представит Приморья в бою с мастером спорта международного класса Алексеем Галиевым из Пермского края. Всего в ринге, на ковре и татами пройдет девять непредсказуемых и ярких поединков.

Всех любителей единоборств ожидает насыщенная программа, впечатления от которой запомнятся надолго.

Список спортсменов:

Кикбоксинг, раздел К1. Весовая категория 75 кг

Пестерев Игорь (Ижевск, Удмуртская область). Чемпион мира по кикбоксингу в разделе К-1 среди профессионалов, вице-чемпион кубка Евразии по (К-1), победитель турнира "Эра чемпионов 4".

Захаров Александр (Уссурийска, Приморский край). Победитель первенства Европы 2007 и 2009 годов, победитель первенства Мира 2008 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2011 года, победитель кубка мира 2013 года, чемпион России 2016, 2017 годов, чемпион мира 2015, 2017 годов.

Кудо, коэффициент 260 единиц

Шпедт Иван (Ульяновск, Ульяновская область). Победитель первенства мира по кудо 2014, чемпион России по кудо 2017, бронзовый призер чемпионата мира по кудо 2018.

Пермин Игорь (Владивосток, Приморский край). Чемпион ДВФО по кудо 2013, 2014, 2015, 2016, Чемпионат России по кудо 2015, 2016, Чемпион Кубка Азии по кудо 2014, Чемпион кубка мира по кудо 2017, Чемпион мира по кудо 2018.

Бокс

Ануров Игорь (Владивосток, Приморский край). Победитель всероссийских турниров, кандидат в мастера спорта по боксу.

Пипия Леон (Владивосток, Приморский край). Победитель первенства России по боксу 2016, призер первенства России по боксу 2017, участник первенства Европы по боксу, кандидат в мастера спорта по боксу.

Киокусинкай

Тиллаев Тохиржон (Хабаровск, Хабаровский край). Мастер спорта России по киокусинкай; призер победитель первенства Европы, многократный чемпион Дальневосточного федерального округа по киокусинкай.

Галиев Алексей (Пермь, Пермский край). Мастер спорта международного класса по киокусинкай; победитель первенства мира по киокусинкай, трехкратный чемпион России, чемпион Европы

Рукопашный бой

Дериглазов Виталий (Курск, Курская область). Мастер спорта международного класса; чемпион мира по рукопашному бою 2011 г, победитель Кубка мира 2011 г, чемпион России 2005, 2007-2011 гг., чемпион МВД России 2010, 2011 гг., чемпион Кубка России 2009 г., победитель матчевой встречи Россия-США 2009 г.

Трифонов Дмитрий (Южно-Сахалинск, Сахалинская область). Мастер спорта России, призер всероссийских соревнований по рукопашному бою, чемпион Сахалинской области по К-1.

Кендо

Бекасов Алексей (Владивосток, Приморский край). Мастер спорта России по кендо, победитель первенства России, серебряный призер чемпионата России.

Волик Лев (Владивосток, Приморский край). 2 дан кендо (КМС), чемпион Европы, чемпион России, серебряный призер Beijing Open Cup, чемпион ДВФО.

Панкратион

Тиркашев Илыос — чемпион Узбекистана по панкратиону

Леонтьев Владимир (Хабаровск, Хабаровский край). Чемпион Дальнего Востока по СБЕ ММА.

Тайский бокс

Беляев Юрий (Благовещенск, Амурская область). Мастер спорта России, неоднократный чемпион Дальнего Востока по кикбоксингу, неоднократный призер турниров по тайскому боксу.

Маслов Вячеслав (Владивосток, Приморский край). Мастер спорта России, призер кубка России по кикбоксингу, неоднократный призер турниров по тайскому боксу.

Боевое самбо

Шутиков Владимир (Благовещенск, Амурская область). Мастер спорта России по боевому самбо, чемпион Дальневосточного федерального округа по самбо.

Ковтун Николай (Артем, Приморский край). Мастер спорта международного класса по самбо, серебряный призер кубка России 2018 по самбо.