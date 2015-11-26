Горожанка может поплатиться за свои слова очень дорого

Женщина. Фото: pixabay.com

Встреча женщины и полицейского кардинально изменила ее жизнь. Теперь из действий, которая совершила горожанка, она может оказаться за решеткой.

Работая на административном участке, участковый уполномоченный полиции получил информацию о том, что в общежитии, расположенном по улице Кирова, местная жительница нарушает общественный порядок.

Сотрудник полиции прибыл по указанному адресу, информация подтвердилась. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она громко кричала, выражалась нецензурной бранью. На просьбу успокоиться не реагировала. Было принято решение о составлении административного протокола.

Однако гражданка с решением участкового не согласилась и ударила его.

Правонарушительница была задержана и доставлена в отдел полиции.

В отношении 52-летней жительницы Артема составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). А материалы о нападении на полицейского переданы в следственный комитет.

В следственном отделе СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до пяти лет.