Участники и гости передачи отправились в путешествие во Владивосток

Генконсул РФ в Пусане принял участие в корейском телешоу Burning Youth. Фото: скриншот с видео

Генеральный консул РФ в Пусане Геннадий Рябков принял участие в корейском развлекательном телешоу Burning Youth телеканала SBS, выпуск которого вышел на экраны телевизоров в минувший вторник. Вместе с ним в передаче принял участие известный корейский бейсболист Пак Чже Хон. Раскроем секрет, Геннадий Рябков и Пак Чже Хон были соседями по комнате в общежитии во время учебы в сеульском университете Ёнсе и до сих пор поддерживают приятельские отношения. Корейский бейсболист гордится дружбой с Геннадием Рябковым и рад за успехи своего товарища, сообщает PrimaMedia Korea.

В этот раз основные участники и гости передачи отправились в Россию. Геннадий Геннадьевич и Пак Чже Хон прибыли заранее, чтобы подготовиться к приезду основного состава. Они поселились в одном из номеров отеля, который, по словам Пака, напомнил ему о счастливой студенческой поре. По прибытию в Россию Пак Чже Хон попросил своего российского друга рассказать о местной культуре и помочь с переводом. Геннадий Рябков ответил на просьбу товарища шуткой о том, что давно живет в Корее, поэтому вовсе забыл русский язык.

В выпуске шоу старые друзья также прогулялись по набережной и владивостокскому "Арбату". Геннадий Рябков угостил друга знаменитыми шоколадками с солью и морской капустой.

Примечательно то, что Геннадий Рябков 25 лет назад принимал участие в другой корейской телепрограмме вместе с известной корейской певицей Ким Ван Сон, ныне участницей телепередачи Burning Youth.



Геннадий Рябков. Фото: PrimaMedia Korea

Геннадий Рябков окончил Московский государственный университет и в 1990 году одним из первых среди россиян приехал в Корею для прохождения учебы. Он окончил престижнейший в стране университет Ёнсе и в течение пяти лет работал в посольстве РФ в Сеуле. Затем последовала служба на различных должностях в МИД РФ по всему миру. Спустя 20 лет он вновь вернулся в Страну утренней свежести, где возглавил российское Генеральное консульство в Пусане. На сегодняшний день оно выполняет роль связующего звена между Россией и городом Пусан в области экономики, культуры и образования. Его сотрудники предоставляют консульскую помощь россиянам, проживающим на территории провинций Чолладо и Кёнсандо.