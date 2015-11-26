Генконсул РФ в Пусане принял участие в корейском телешоу Burning Youth

Участники и гости передачи отправились в путешествие во Владивосток
PrimaMedia Korea
Общество 16 мая, 10:12
Генконсул РФ в Пусане принял участие в корейском телешоу Burning Youth. Фото: скриншот с видео

Генеральный консул РФ в Пусане Геннадий Рябков принял участие в корейском развлекательном телешоу Burning Youth телеканала SBS, выпуск которого вышел на экраны телевизоров в минувший вторник. Вместе с ним в передаче принял участие известный корейский бейсболист Пак Чже Хон. Раскроем секрет, Геннадий Рябков и Пак Чже Хон были соседями по комнате в общежитии во время учебы в сеульском университете Ёнсе и до сих пор поддерживают приятельские отношения. Корейский бейсболист гордится дружбой с Геннадием Рябковым и рад за успехи своего товарища, сообщает PrimaMedia Korea.

В этот раз основные участники и гости передачи отправились в Россию. Геннадий Геннадьевич и Пак Чже Хон прибыли заранее, чтобы подготовиться к приезду основного состава. Они поселились в одном из номеров отеля, который, по словам Пака, напомнил ему о счастливой студенческой поре. По прибытию в Россию Пак Чже Хон попросил своего российского друга рассказать о местной культуре и помочь с переводом. Геннадий Рябков ответил на просьбу товарища шуткой о том, что давно живет в Корее, поэтому вовсе забыл русский язык.

В выпуске шоу старые друзья также прогулялись по набережной и владивостокскому "Арбату". Геннадий Рябков угостил друга знаменитыми шоколадками с солью и морской капустой.

Примечательно то, что Геннадий Рябков 25 лет назад принимал участие в другой корейской телепрограмме вместе с известной корейской певицей Ким Ван Сон, ныне участницей телепередачи Burning Youth.

Геннадий Рябков

Геннадий Рябков. Фото: PrimaMedia Korea

Геннадий Рябков окончил Московский государственный университет и в 1990 году одним из первых среди россиян приехал в Корею для прохождения учебы. Он окончил престижнейший в стране университет Ёнсе и в течение пяти лет работал в посольстве РФ в Сеуле. Затем последовала служба на различных должностях в МИД РФ по всему миру. Спустя 20 лет он вновь вернулся в Страну утренней свежести, где возглавил российское Генеральное консульство в Пусане. На сегодняшний день оно выполняет роль связующего звена между Россией и городом Пусан в области экономики, культуры и образования. Его сотрудники предоставляют консульскую помощь россиянам, проживающим на территории провинций Чолладо и Кёнсандо.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Россияне завоевывают корейское телевидение

Известные комедианты из южнокорейского шоу "Бегущий человек" приехали во Владивосток

Герои всемирно известного шоу во Владивостоке: селфи с тигром и псевдо-гопак на набережной

шоу-бизнес консульство

Вьетнамский Дананг и бизнесмены АТР заключили меморандум о взаимопонимании

16 мая, 15:22

Историю и уклад жизни приморских корейцев изучают в Южной Корее

15 мая, 16:51
Федеральная сеть кинотеатров "Киномакс" теперь во Владивостоке
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia