Россияне сгорают на работе - ВЦИОМ назвал причины болезней

Скоро депрессия выйдет на второе место среди причин нетрудоспособности людей во всем мире
Общество 16 мая, 10:00

Россияне стали чаще лечиться за деньги, обращаясь в частные поликлиники. В то же время они стали меньше заниматься самолечением и обращаться к "знахарям" и народным целителем. В своих болезнях жители России склонны винить большую нагрузку на работе и стресс от нее, следует из исследования ВЦИОМ "Тяжкий труд, бедность и старость: три причины болезней в России".

Большинство россиян (53%) считают, что их здоровье находится в удовлетворительном состоянии. Десятью годами ранее так считали 49% опрошенных. За минувший срок жалобы на самочувствие сократились с 23% до 15%, а оптимизм в отношении своего здоровья возрос с 27% до 32%.

В 2006 году 60% респондентов считали, что их плохое самочувствие связано с необходимостью много работать. Также они жаловались, что в их жизни много тревог и беспокойства. В 2019 году число таких респондентов сократилось до 33%. Меньше стало жалоб на возраст, невозможность отдохнуть и подлечиться (25% против 36% в 2006-м), плохую окружающую среду (18% против 41%). Зато укрепилось понимание того, что самочувствие отражается на наследственности (17% против 15% в 2006 году).

Средства на предупреждение болезней и их последующее лечение как в 2006 году (29%), так и сейчас (28%) не может найти более трети респондентов. При этом граждане стали чаще пользоваться платными медицинскими услугами. В 2006 году частные поликлиники и больницы посещали только 6%, а в 2019-м — уже 15%. Популярность теряют государственные медучреждения (было 52%, а теперь 46%), самолечение (было 37%, а стало 33%) и народное целительство (было 2%, а стало 1%). 4% опрошенных вообще ничего не делают, пуская болезнь на самотек.

По мнению экспертов, россияне стали чаще обращаться к частным медицинским специалистам, так как рассчитывают на развернутые рекомендации, тогда как система ОМС не позволяет врачу уделить больному больше 10 минут. Платное лечение психологически вовлекает пациентов — заплатив деньги, они ориентированы на выздоровление.

"Сейчас, оценивая факторы риска, мы смотрим, насколько пациент удовлетворен качеством жизни, пребывает ли он в стрессовом состоянии. Прогнозы наших ученых показывают, что скоро депрессия выйдет на второе место среди причин нетрудоспособности людей во всем мире", — цитируют эксперта "Известия".

Стресс, по словам специалистов, влияет на развитие 75–90% заболеваний в организме человека.

Егор Тараруев

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