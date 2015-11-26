"Бизнес от сердца": социальное предпринимательство поддержат в Приморье

В Приморье начал работу Центр инноваций социальной сферы, сообщает ИА PrimaMedia. Новая организация является структурным подразделением краевого Центра поддержки предпринимательства и призвана поддержать социально-ориентированный бизнес. Специалисты будут оказывать консультационную, образовательную, информационную и другие виды поддержки предпринимателям. Первое мероприятие "Проектное управление в области социального предпринимательства" провел эксперт Министерства экономического развития РФ Денис Богатов. Он познакомил приморцев с основными кейсами, которые сочетают коммерческую деятельность с социальной направленностью.
Патронажное сопровождение, реабилитационные центры, детские образовательные дошкольные учреждения с инклюзивным образованием. Это лишь малая часть проектов социального предпринимательства, которые призваны сделать доступнее для населения социально-значимые услуги и с успехом реализуются в ряде регионов России.
Яркий пример – предприниматель из Брянской области Роман Банин. Инвалид по слуху с детства открыл свою строительную организацию и трудоустраивает людей с ограниченными возможностями.
О трендах в социальном предпринимательстве в Приморье рассказал эксперт Министерства экономического развития РФ Денис Богатов. В течение двух дней бизнесменам на примере показали механизмы реализации проектов в социальной сфере, а также методы формирования модели такого предприятия.
Для поддержки предпринимателей в регионах создаются Центры инноваций социальной сферы. Теперь такой появился в Приморье. Его задача оказывать адресную поддержку бизнесменам, которые хотят направить свои усилия на решение существующих проблем в обществе и повышение качества жизни в целом. Это может быть обеспечение занятости, и оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
директор Центра инноваций социальной сферы Приморского края Автор фото: ИА PrimaMedia Мы выстраиваем системную работу и призваны выступать катализатором инновационных решений в социальной сфере. Большой пласт работы предусмотрен по образовательным программам. Будем учить основам предпринимательской деятельности, всем инструментам управления бизнес процессами. К нам можно прийти как с существующим проектом, так и просто с желанием развиваться в области оказания социальных услуг. Предусмотрена прямая адресная работа с каждым социальным предпринимателем.
директор Центра инноваций социальной сферы Приморского края
Автор фото: ИА PrimaMedia
Мы выстраиваем системную работу и призваны выступать катализатором инновационных решений в социальной сфере. Большой пласт работы предусмотрен по образовательным программам. Будем учить основам предпринимательской деятельности, всем инструментам управления бизнес процессами. К нам можно прийти как с существующим проектом, так и просто с желанием развиваться в области оказания социальных услуг. Предусмотрена прямая адресная работа с каждым социальным предпринимателем.
Основные направления поддержки социального предпринимательства включают образовательные программы для вовлечения жителей региона в социальное предпринимательство, создание моделей акселерационных программ для социальных предпринимателей. Кроме того, предусмотрена консультационная, организационно-аналитическая и информационная поддержка социальных проектов и стартапов.
руководитель центра социального обслуживания «Близкие люди» Автор фото: ИА PrimaMedia Основное направление нашей деятельности уход за больными людьми как на дому, так и в стационаре – это услуги сиделок. Социальное предпринимательство мне близко по духу, потому что считаю себя социальным предпринимателем. Замечательно, что в нашем регионе проводятся такие интересные и познавательные встречи, семинары, приглашают знатоков, экспертов. Здесь получила практические навыки, они пригодятся в моем непростом деле. Когда 1,5 года назад я открывала центр, я и представить не могла, насколько в нашем регионе представлена поддержка начинающих предпринимателей. Консультационные и образовательные проекты дают возможность реализовать свои бизнес-проекты.
руководитель центра социального обслуживания «Близкие люди»
Автор фото: ИА PrimaMedia
Основное направление нашей деятельности уход за больными людьми как на дому, так и в стационаре – это услуги сиделок. Социальное предпринимательство мне близко по духу, потому что считаю себя социальным предпринимателем. Замечательно, что в нашем регионе проводятся такие интересные и познавательные встречи, семинары, приглашают знатоков, экспертов. Здесь получила практические навыки, они пригодятся в моем непростом деле. Когда 1,5 года назад я открывала центр, я и представить не могла, насколько в нашем регионе представлена поддержка начинающих предпринимателей. Консультационные и образовательные проекты дают возможность реализовать свои бизнес-проекты.
Чтобы получить консультационную поддержку можно оставить заявку на Портале малого и среднего предпринимательства Приморского края. Также можно обратиться лично. Центр инноваций социальной сферы присоединился к действующим краевым институтам поддержки предпринимательства в Центре "Мой Бизнес", расположенном по адресу г. Владивосток, ул. Тигровая, 7
директор Центра развития социального предпринимательства Российского государственного социального университета, эксперт Министе
Автор фото: ИА PrimaMedia
С прошлого года Министерство экономического развития Российской Федерации занимается разработкой законопроекта, в котором будут закреплены понятия социального предпринимательства. Будут внесены поправки в ФЗ-209 "О развитии малого и среднего бизнеса в РФ". Благодаря этому законодательному закреплению появляются определенные критерии, которые будут определять социальные предприятия. На региональном уровне можно будет добавлять приоритетные направления и поддержку таких субъектов малого и среднего бизнеса. Сегодня проводится большая работа, чтобы развивать социальное предпринимательство.