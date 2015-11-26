"Бизнес от сердца": социальное предпринимательство поддержат в Приморье

Центр инноваций социальной сферы начал свою деятельность с обучения приморцев

Мероприятие "Проектное управление в области социального предпринимательства". Фото: ИА PrimaMedia

В Приморье начал работу Центр инноваций социальной сферы, сообщает ИА PrimaMedia. Новая организация является структурным подразделением краевого Центра поддержки предпринимательства и призвана поддержать социально-ориентированный бизнес. Специалисты будут оказывать консультационную, образовательную, информационную и другие виды поддержки предпринимателям. Первое мероприятие "Проектное управление в области социального предпринимательства" провел эксперт Министерства экономического развития РФ Денис Богатов. Он познакомил приморцев с основными кейсами, которые сочетают коммерческую деятельность с социальной направленностью.

Патронажное сопровождение, реабилитационные центры, детские образовательные дошкольные учреждения с инклюзивным образованием. Это лишь малая часть проектов социального предпринимательства, которые призваны сделать доступнее для населения социально-значимые услуги и с успехом реализуются в ряде регионов России.

Мероприятие «Проектное управление в области социального предпринимательства». Фото: ИА PrimaMedia Мероприятие «Проектное управление в области социального предпринимательства». Фото: ИА PrimaMedia Мероприятие «Проектное управление в области социального предпринимательства». Фото: ИА PrimaMedia Мероприятие «Проектное управление в области социального предпринимательства». Фото: ИА PrimaMedia Мероприятие «Проектное управление в области социального предпринимательства». Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Яркий пример – предприниматель из Брянской области Роман Банин. Инвалид по слуху с детства открыл свою строительную организацию и трудоустраивает людей с ограниченными возможностями.

О трендах в социальном предпринимательстве в Приморье рассказал эксперт Министерства экономического развития РФ Денис Богатов. В течение двух дней бизнесменам на примере показали механизмы реализации проектов в социальной сфере, а также методы формирования модели такого предприятия.

Для поддержки предпринимателей в регионах создаются Центры инноваций социальной сферы. Теперь такой появился в Приморье. Его задача оказывать адресную поддержку бизнесменам, которые хотят направить свои усилия на решение существующих проблем в обществе и повышение качества жизни в целом. Это может быть обеспечение занятости, и оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Основные направления поддержки социального предпринимательства включают образовательные программы для вовлечения жителей региона в социальное предпринимательство, создание моделей акселерационных программ для социальных предпринимателей. Кроме того, предусмотрена консультационная, организационно-аналитическая и информационная поддержка социальных проектов и стартапов.

Чтобы получить консультационную поддержку можно оставить заявку на Портале малого и среднего предпринимательства Приморского края. Также можно обратиться лично. Центр инноваций социальной сферы присоединился к действующим краевым институтам поддержки предпринимательства в Центре "Мой Бизнес", расположенном по адресу г. Владивосток, ул. Тигровая, 7