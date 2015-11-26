Школьники Владивостока соревнуются в сборе пластика, батареек и макулатуры

Акция "Ненужную бумагу, пластик, батарейки – на нужное дело!" стартовала в городе в пятый раз
Чистое Приморье
Общество 11:00
Школьники Владивостока соревнуются в сборе пластика, батареек и макулатуры. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Школы Владивостока сдают на переработку накопленные и собранные отходы. В течение всего учебного года каждый класс собирал пластиковые крышки, батарейки и макулатуру. Организаторы акции взвешивают все собранное вторсырье и устраивают своего рода соревнования между учебными заведениями. Одним из лидеров по сбору отходов в городе традиционно является школа №22, сообщает ИА PrimaMedia.

Во Владивостоке в пятый раз прошла акция по раздельному сбору мусора "Ненужную бумагу, пластик, батарейки – на нужное дело!". Инициатором выступила администрация Владивостока, которая с 2014 года проводит комплекс экологических мероприятий в рамках муниципальной программы "Охрана окружающей среды города Владивостока". В течение недели каждая школа сдает весь отсортированный мусор, который потом взвешивается и отправляется на "Спецзавод №1" для переработки.

Все участники получат сладкие призы и дипломы, а трем школам, собравшим наибольшее количество мусора, достанутся денежные сертификаты в размере от 6 до 10 тысяч рублей.

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Координаторы мероприятия уверены, что заниматься экологическим образованием и воспитанием необходимо со школьной скамьи.

"Важно, чтобы дети понимали, что они несут ответственность за окружающую среду, и что они способны влиять на ее состояние", — объяснил Андрей Иус, организатор акции.

С каждым годом интерес к раздельному сбору мусора у детей растет. Школьники и студенты принимают активное участие в экологических мероприятиях и нередко сами выступают с инициативами.

"Я участвую в этой акции не первый год. Мне приятно осознавать, что я приношу пользу своему любимому городу и делаю его немного чище", — поделился ученик школы Артем.

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Не только дети, но и их родители рады экологическому движению.

"Мы узнали об этой акции несколько лет назад и очень обрадовались. Трудно представить, сколько мусора каждый житель производит ежедневно! Долго экологическая проблема оставалась нерешенной, что, конечно, не могло не вызывать беспокойства. Но теперь, приложив совместные усилия, мы сможем сделать наш город чистым и зеленым", — рассказала мама одного из учеников Татьяна.

Одним сбором мусора проект не ограничивается. В течение всего года координаторы проводят уроки в школах. Ученики знакомятся с экологической обстановкой в городе, проблемами и путями их решения, ходят на тематические экскурсии на предприятия "Варяг", "Кока-Кола" и "Фактор – Приморье", принимают участие в турнире "Что? Где? Когда?", экоигре "Мир вокруг нас", конкурсах и многом другом.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Чистое Приморье". Цель проекта — формирование бережного отношения к природе, среде проживания и экологии, сохранение лесных, водных и иных природных богатств Приморского края.

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