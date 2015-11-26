"Откосить" от армии смогут молодые люди, ухаживающие за родственниками

Госдума расширяет перечень оснований для отсрочки от призыва
Общество 10:46

Госдума приняла в первом чтении поправки в законы "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" и "О воинской обязанности и военной службе", расширяющие перечень оснований для отсрочки от призыва в армию.

Законопроектом предлагается предоставлять отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации для тех, кто является опекуном своего брата или сестры при условии, что отсутствуют другие лица, обязанные по закону их содержать

"Законопроектом предлагается уточнить основания для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации для тех, кто занят постоянным уходом за одиноким родственником — отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой, усыновителем, который нуждается по состоянию здоровья в постороннем постоянном уходе", — пояснил один из авторов законодательной инициативы, председатель Комитета по обороне ГД Владимир Шаманов.

Егор Тараруев

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