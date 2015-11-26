Сказочные артисты ждут юных приморцев в гости

Более 10 постановок приготовил Приморский театр кукол в июне

"Лес чудес". Фото: Приморский краевой театр кукол

Приморский краевой театр кукол приготовил для жителей Приморья в июне сказочные спектакли. На постановки приглашаются как маленькие, так и взрослые зрители, сообщает ИА PrimaMedia.

Спектакли, которые пройдут в июне:

Основная сцена

1 июня (суббота) — "Красная шапочка" (5+)

2 июня (воскресенье) — "Похождения Кота" (3+)

8 июня (суббота) — "Крошка Енот" (3+)

9 июня (воскресенье) — "День рождения кота Леопольда" (3+)

15 июня (суббота) — "Золотой цыплёнок" (3+)

16 июня (воскресенье) — "Три поросёнка" (3+)

22 июня (суббота) — "Козлята и серый Волк" (3+)

23 июня (воскресенье) — "Кошкин дом" (3+)

29 июня (суббота) — "Все мыши любят сыр (4+)

30 июня (воскресенье) — "38 попугаев" (3+)

Начало всех спектаклей в 12.00.

Малая сцена

2 июня (воскресенье) — "Вышли зайчики гулять" (3+)

8 июня (суббота) – бэби-театр "Лес-чудес" (3+)

9 июня (воскресенье) — "Прыг-прыг и скок-скок" (3+)

16 июня (воскресенье) — "Сказка о рыбаке и рыбке" (3+)

22 июня (суббота) – бэби-театр "Лес-чудес" (3+)

23 июня (воскресенье) — "Аистёнок и пугало" (3+)

30 июня (воскресенье) — "Капризная принцесса" (3+)

Начало всех спектаклей в 10.00.

Все спектакли пройдут в Приморском краевом театре кукол по адресу: улица Петра Великого, 8. Телефоны для справок – 8 (423) 220-53-83, 8 (423) 222-13-44.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.