Сказочные артисты ждут юных приморцев в гости

Более 10 постановок приготовил Приморский театр кукол в июне
Общество 11:05
"Лес чудес". Фото: Приморский краевой театр кукол

Приморский краевой театр кукол приготовил для жителей Приморья в июне сказочные спектакли. На постановки приглашаются как маленькие, так и взрослые зрители, сообщает ИА PrimaMedia.

Спектакли, которые пройдут в июне:

Основная сцена

  • 1 июня (суббота) — "Красная шапочка" (5+)
  • 2 июня (воскресенье) — "Похождения Кота" (3+)
  • 8 июня (суббота) — "Крошка Енот" (3+)
  • 9 июня (воскресенье) — "День рождения кота Леопольда" (3+)
  • 15 июня (суббота) — "Золотой цыплёнок" (3+)
  • 16 июня (воскресенье) — "Три поросёнка" (3+)
  • 22 июня (суббота) — "Козлята и серый Волк" (3+)
  • 23 июня (воскресенье) — "Кошкин дом" (3+)
  • 29 июня (суббота) — "Все мыши любят сыр (4+)
  • 30 июня (воскресенье) — "38 попугаев" (3+)

Начало всех спектаклей в 12.00.

Малая сцена

  • 2 июня (воскресенье) — "Вышли зайчики гулять" (3+)
  • 8 июня (суббота) – бэби-театр "Лес-чудес" (3+)
  • 9 июня (воскресенье) — "Прыг-прыг и скок-скок" (3+)
  • 16 июня (воскресенье) — "Сказка о рыбаке и рыбке" (3+)
  • 22 июня (суббота) – бэби-театр "Лес-чудес" (3+)
  • 23 июня (воскресенье) — "Аистёнок и пугало" (3+)
  • 30 июня (воскресенье) — "Капризная принцесса" (3+)

Начало всех спектаклей в 10.00.

Все спектакли пройдут в Приморском краевом театре кукол по адресу: улица Петра Великого, 8. Телефоны для справок – 8 (423) 220-53-83, 8 (423) 222-13-44.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.

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