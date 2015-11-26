Российские парламентарии-единороссы провели встречу руководством правящей партии в Японии

Межпарламентские и межпартийные контакты важны для развития отношений России и Японии, отметил глава российской делегации Андрей Турчак
Политика 16 мая, 11:23
Российские парламентарии-единороссы провели встречу руководством правящей партии в Японии. Фото: пресс-служба партии ЕР

Делегация партии "Единая Россия" во главе с секретарем Генсовета партии, заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком провела встречу с руководством правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) в штаб-квартире в Токио. Встреча была организована в рамках программы обменов между правящими партиями России и Страны Восходящего Солнца, за месяц до саммита "Большой двадцатки" в Осаке (с участием Владимира Путина), на фоне подготовки к майской встрече в формате "2+2" (министров иностранных дел и обороны двух стран), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии "Единая Россия".

Во встрече приняли участие генеральный секретарь ЛДП Тосихиро Никаи и глава политического совета партии, бывший министр иностранных дел страны Фумио Кисида.

В составе российской партийной делегации заместитель секретаря Генсовета партии, член Софета Федерации Андрей Климов, секретарь Приморского регионального отделения "Единой России", член Совета Федерации Людмила Талабаева, руководитель Межрегионального координационного совета партии в ДФО, депутат Госдумы Сергей Сопчук, председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик и руководитель Международного партийного центра партии "Единая Россия" по взаимодействию с партиями стран АТР Игорь Хрущев.

"Мы приветствуем активизацию обменов между правящими партиями России и Японии. Между правительством двух стран существует ряд задач, которые мы должны преодолеть. Для этого в том числе нужно углублять доверительные отношения за счет таких встреч", — отметил Кисида.

Турчак в свою очередь отметил, что межпарламентские и межпартийные контакты важны для реализации тех задач, которые поставили лидеры двух стран для развития отношений. В частности, это касается активного взаимодействия на высшем уровне между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. "Чуть больше года назад мы обновили наше соглашение между правящими партиями. Именно от таких контактов зависит наполнение его конкретикой", — добавил секретарь Генсовета ЕР.

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