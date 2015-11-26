Полная машина молодых девушек. Мажор на дорогом авто не совладал с эмоциями (фото)

Водитель на Toyota Mark X явно перестарался на трассе

ДТП. Фото: ГИБДД

ДТП с пятью пострадавшими произошло сегодня ночью на Луговой во Владивостоке. Водитель на Toyota Mark X, двигаясь с улицы Светланской в сторону Спортивной, не справился с управлением и врезался в Toyota Prius, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городского ГИБДД.

22-летний водитель "Приуса" получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, его 40-летняя пассажирка направлена на амбулаторное лечение с поверхностной раной лобной области. Двое пассажиров Toyota Mark X – девушки в возрасте 23 и 25 лет – получили ушибы мягких тканей головы. Им назначено амбулаторное лечение. Третья — 23-летняя девушка – госпитализирована с переломом обеих костей левого предплечья.

ДТП. Фото: ГИБДД ДТП. Фото: ГИБДД 1 / 2

Алкоголь в крови обоих водителей обнаружен не был. Проведенная в отношении участников ДТП проверка показала, что водитель автомашины Toyota Mark X ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

В социальных сетях тема приобрела широкое обсуждение, многие пользователи предположили, что за рулем дорогого авто находился мажор, потому что к 22 годам довольно сложно заработать на такое дорогое авто.

Отметим, что цены на Toyota Mark X начинаются от 900 тысяч рублей.