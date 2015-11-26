Много не надо: Ромир рассказал сколько денег россиянам хватает на жизнь

Эксперты считают, что граждане стали более реалистично планировать свой бюджет

Финансовая потребность средней российской семьи из трех человек на один месяц составляет 78 тысяч рублей. Такую сумму респонденты, принявшие участие в исследовании холдинга "Ромир", считают достаточной для "нормальной жизни".

"Каждая четвертая семья (25%) готова "нормально" прожить при семейном бюджете от 45 до 60 тысяч рублей в месяц. Половина респондентов (51%) претендуют для обеспечения "нормальной жизни" на ежемесячный доход в 60-120 тысяч рублей в месяц", — цитирует исследование РИА Новости. При этом 11% респондентов считают, что для "нормальной жизни" для семьи из трех человек необходимо в среднем более 120 тысяч рублей.

При доходе от 20-30 тысяч рублей жить "нормально" смогли бы 2% опрошенных. 10% удовлетворились бы суммой от 30 тысяч до 45 тысяч рублей. Средняя сумма финансовых претензий в 78 тысяч рублей всего на 3% (2,1 тысячи рублей) превышает прошлогодний запрос. По этому показателю россияне приблизились к 2014 году.

"За эти годы наши соотечественники то затягивали пояса и укрощали свои материальные аппетиты, то, устав от кризиса и постоянной экономии, мечтали о резком увеличении доходов. Последние же пару лет мы наблюдаем, что планирование семейного бюджета становится все более реалистичным среди наших сограждан", — отметил эксперт "Ромира".

По уровню материальных претензий лишь один Северо-Западный федеральный округ "вырвался вперед". Желаемая сумма здесь составляет 93,5 тысячи рублей, тогда как жители Центрального ФО готовы удовлетвориться 82,9 тысячами.

Егор Тараруев