Много не надо: Ромир рассказал сколько денег россиянам хватает на жизнь

Эксперты считают, что граждане стали более реалистично планировать свой бюджет
Общество 11:30

Финансовая потребность средней российской семьи из трех человек на один месяц составляет 78 тысяч рублей. Такую сумму респонденты, принявшие участие в исследовании холдинга "Ромир", считают достаточной для "нормальной жизни".

"Каждая четвертая семья (25%) готова "нормально" прожить при семейном бюджете от 45 до 60 тысяч рублей в месяц. Половина респондентов (51%) претендуют для обеспечения "нормальной жизни" на ежемесячный доход в 60-120 тысяч рублей в месяц", — цитирует исследование РИА Новости. При этом 11% респондентов считают, что для "нормальной жизни" для семьи из трех человек необходимо в среднем более 120 тысяч рублей.

При доходе от 20-30 тысяч рублей жить "нормально" смогли бы 2% опрошенных. 10% удовлетворились бы суммой от 30 тысяч до 45 тысяч рублей. Средняя сумма финансовых претензий в 78 тысяч рублей всего на 3% (2,1 тысячи рублей) превышает прошлогодний запрос. По этому показателю россияне приблизились к 2014 году.

"За эти годы наши соотечественники то затягивали пояса и укрощали свои материальные аппетиты, то, устав от кризиса и постоянной экономии, мечтали о резком увеличении доходов. Последние же пару лет мы наблюдаем, что планирование семейного бюджета становится все более реалистичным среди наших сограждан", — отметил эксперт "Ромира".

По уровню материальных претензий лишь один Северо-Западный федеральный округ "вырвался вперед". Желаемая сумма здесь составляет 93,5 тысячи рублей, тогда как жители Центрального ФО готовы удовлетвориться 82,9 тысячами.

Егор Тараруев

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