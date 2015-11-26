За отопление жители многоквартирных домов будут платить по новым правилам

Госдума в первом чтении рассмотрела документ "о плате за соседей"

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Порядок расчёта платы за отопление в многоквартирном доме будет изменен. Депутаты в первом чтении приняли законопроект, которые разрешает не платить за соседей. Документ закрепляет норму об учете показателей индивидуальных счетчиков при оплате за отопление в домах, в которых стоят общедомовые счетчики.

Инициатором документа выступило правительство РФ. По действующему законодательству расчёт размера платы за отопление исходит из объёма услуги, он, в свою очередь, определяется по показаниям приборов учета. При этом нет разделения значений общедомовых и индивидуальных приборов учета. По мнению авторов документа, во многих случаях сотрудники ЖКХ не учитывают показания индивидуальных счетчиков, даже если в доме есть коллективные приборы учета, пишет "Парламентская газета".

"В целях исключения указанной неопределённости разработан документ, в соответствии с которым уточнён порядок расчёта платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирном доме. Так, при наличии общедомового прибора учёта и индивидуального прибора учёта расчёт размера платы за коммунальную услугу по отоплению должен осуществляться на основании указанных приборов учёта", — пояснила замглавы Минстроя Татьяна Костарева.

Если же нет общедомового прибора учета плата за отопление будет высчитываться исходя из норматива потребления коммунальной услуги, установленного в регионе.

Анна Кольцова