Почти 200 приморцев предпенсионного возраста уже обучаются востребованным в крае профессия

Компании, которые проводят такое обучение, могут подать документы на получение субсидии

Обучение. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Реализация программы, позволяющей жителям региона оставаться конкурентоспособными в любом возрасте, продолжается в Приморье. Возможностью получить бесплатные сертификаты на обучение уже воспользовались более 200 приморцев, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По информации краевого департамента труда и социального развития, больше половины граждан, обратившихся за бесплатными сертификатами на обучение, уже имеют работу.

"На сегодняшний день 203 человека получили сертификаты. Из тех, кто уже приступил к обучению, более 130 человек находятся в трудовых отношениях", – комментируют в ведомстве.

Узнав о программе, жительница Спасска-Дальнего Татьяна Литвинова тоже решила пройти переподготовку. "Когда знакомая рассказала о том, что у работающих предпенсионеров есть возможность бесплатно обучиться, я подумала, что дополнительное профессиональное образование в моей сфере будет совсем не лишним", – рассказывает Татьяна Ивановна.

Уже более 30 лет она работает в Спасском филиале Владивостокского базового медицинского колледжа в отделе кадров, имея юридическое образование. Посещать курсы повышения квалификации по программе "специалист по персоналу" Татьяна Ивановна решила очно: работодатель охотно пошел навстречу.

"Такое обновление знаний и навыков – плюс и для организации, и для меня, так как хочется идти в ногу с современными методами работы", – убеждена она.

Специалисты информируют: чтобы бесплатно обучиться на курсах, приморцам, которым до выхода на пенсию осталось пять лет или менее, необходимо лично представить в службу занятости следующие документы: паспорт, страховое свидетельство, трудовую книжку и документ об образовании.

Кроме того, компенсировать расходы на обучение сотрудников этой возрастной категории могут и работодатели.

"В соответствии с программой, компании, которые проводят такое обучение, могут подать документы на получение субсидии из краевого и федерального бюджетов в размере до 68 500 рублей на одного сотрудника", – рассказывают в Приморском центре занятости населения.

Напомним, бесплатно обучиться востребованным на рынке труда специальностям приморцы предпенсионного возраста могут в рамках реализации национального проекта "Демография". В 2019 году на эти цели выделено из краевого и федерального бюджетов 53,6 млн рублей. В Приморье эта работа ведется в рамках краевой госпрограммы "Содействие занятости населения Приморского края".

С подробной информацией о программах профессионального обучения можно ознакомиться на интерактивном портале департамента труда и социального развития Приморского края или уточнить по телефонам отдела профессионального обучения и профориентации Приморского центра занятости населения: 8 (423) 222-72-15, 246-93-61.