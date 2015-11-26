"Единая Россия" открывает Международный партийный центр во Владивостоке

Центр позволит придать межпартийным отношениям ЕР с политическими партиями государств АТР дополнительный импульс

"Единая Россия". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Открытие Международного центра партии "Единая Россия" состоится 20 мая во Владивостоке. Основные направления — обсуждение мировых, региональных проблем, вызовов, поиск подходов и возможностей для их решения, развитие взаимодействия в гуманитарной сфере и взаимовыгодного сотрудничества в экономической, обмен опытом в партийном строительстве и участия в государственном управлении, сотрудничество по линии молодежных и женских организаций, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

В открытии примут участие представители власти Приморского края, Министерства иностранных дел и Совета Федерации России, члены Президиума регионального политсовета (ПРПС) "Единой России", консулы Японии, Республики Корея, КНДР, Новой Зеландии, Республики Чили, КНР, ФРГ и других иностранных государств.

Центр создается в соответствии с апрельским решением президиума Регионального политсовета партии в рамках реализации основных направлений ее международной деятельности на текущий год и будет действовать на площадке Приморского регионального отделения "Единой России". Руководителем Международного партийного центра назначен член президиума ПРПС Игорь Хрущев.

Учреждение настоящей площадки во многом является ответом на участившиеся в последнее время запросы от крупных и влиятельных политических партий, партийных объединений, иных общественных структур стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заинтересованных в развитии отношений с Россией по линии гражданского общества.

Заявленный в свое время президентом Российской Федерации Владимиром Путиным "поворот на Восток" отечественной политики требует сегодня расширения имеющихся связей и налаживания новых со странами региона, более эффективного задействования существующих форматов общения. В этом смысле механизм взаимодействия политических партий предоставляет важный и мощный ресурс для укрепления отношений между странами АТР как на двусторонней, так и многосторонней основах.

Заинтересованное обсуждение мировых, региональных проблем, вызовов, поиск подходов и возможностей для их решения, развитие взаимодействия в гуманитарной сфере и взаимовыгодного сотрудничества в экономической, обмен опытом в партийном строительстве и участия в государственном управлении, сотрудничество по линии молодежных и женских организаций, — вот неполный перечень направлений деятельности Международного партийного Центра. Вся работа площадки будет основана на взаимном уважении участников, принципе невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Центр позволит придать межпартийным отношениям "Единой России" с политическими партиями государств АТР дополнительный импульс, вывести эти отношения на качественно новый уровень. Одновременно, предстоящая работа Центра внесет значимый вклад в развитие международных контактов на региональной основе, способствуя продвижению интересов Дальневосточного региона нашей страны и Владивостока, ставшего главным городом Дальнего Востока России.