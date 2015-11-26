Лучший класс Владивостока отправится в горный поход

8 школьных коллективов поборолись за первенство в конкурсе "Класс года 2019"

Финал конкурса "Класс года-2019". Фото: ИА PrimaMedia

Традиционный конкурс среди общеобразовательных учреждений "Класс года 2019" завершился 15 мая во Дворце детского творчества Владивостока. Его финалистами стали 8 школьных команд, и все они получили награды, сообщает ИА PrimaMedia.

В финальной части конкурса команды должны были подготовить номера на тему "Признание классному руководителю". Школьники пели, танцевали, говорили слова любви, а преподаватели не могли сдержать слёз счастья. Мероприятие открывали ансамбль танцевального объединения "Плясунья" и световое шоу.

Финал конкурса "Класс года-2019". Фото: ИА PrimaMedia Финал конкурса "Класс года-2019". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Конкурс, организованный управлением по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока и Дворцом детского творчества, проводился по двум возрастным категориям между учащихся 6-8 и 9-11 классов.

Третье место в конкурсе "Класс года 2019" заняли коллективы 8 Б класса школы № 83 и 9 Б класса школы № 80. Второе место заняли 8 А класс технического лицея и 10 Б класс школы № 57. Победителем конкурса "Класс года 2019" в младшей категории стал 8 А класс школы № 57.

– Мы надеялись на победу, конечно, но думали, займём второе место. Дети безумно рады. Класс года — это большая победа для всего коллектива. Я думаю, это их очень сплотит. Всё что они показали на этом конкурсе, – это плоды их стараний, – поделилась впечатлениями руководитель 8 А класса Наталья Казакова.

Победителями в старшей категории стали учащиеся 11 А класса школы № 48.

– Гордость и радость переполняют моё сердце. Я очень надеялась на победу, я знала, что ребятам это нужно и они будут в восторге. Мне было очень приятно, что мой класс с большим рвением участвовал в конкурсе, – рассказала руководитель класса года в старшей категории Юлия Ломакина.

В награду участники, занявшие первое место, получили от событийного агентства групповой сертификат на программу "Горные перевалы". Победители всем классом отправятся в туристический поход с горным снаряжением. Также все команды получили сертификаты на командную игру в "Мафию".

Кроме школьников организаторы конкурса наградили и их классных руководителей грамотами "За профессионализм, компетентность и преданность делу". Учителей поздравила директор владивостокского Дворца детского творчества Оксана Соловьёва.

Финал конкурса "Класс года-2019". Фото: ИА PrimaMedia Финал конкурса "Класс года-2019". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Чтобы дойти до финала, коллективам пришлось пройти шесть этапов конкурса. Прежде всего команде было необходимо завести Инстаграм-аккаунт. Через него участники рассказывали о себе, своём классе, ученическом самоуправлении и выстраивали коммуникацию с другими классами. Далее шел этап "гостевания". Классы приглашали к себе в гости других участников конкурса, чтобы обменяться творческими "визитками" в стенах школ. Этот этап помог ученикам из разных школ подружиться: ребята продолжали общаться и вне школьных стен. Следующим этапом было создание портфолио класса, в котором были собраны фотографии, видеопрезентации, коллективное эссе, грамоты и благодарности. Свои видеоролики команды демонстрировали в финале. Интересным этапом стала полуторачасовая квестовая командная игра "Энкаунтер". Впервые за 4 года существования этого этапа конкурса был поставлен абсолютный рекорд: команда 11 А класса школы № 11 прошла испытание за 46 с половиной минут.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "В учительской". Цель проекта — дать молодежи представление о богатстве выбора профессионального образования и ценности разных профессий, повысить престиж учителя в общественном сознании, информировать читателей о том, чем живут общеобразовательные школы и колледжи Приморского края.