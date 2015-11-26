"Деньги не пахнут" - разбросанный навоз не смутил "охотника" на водителей

Тренога на выезде из города вновь стоит на прежнем месте
Это интересно 16 мая, 12:25
Тренога. Фото: @dpskontrol_125rus

Охотника за нарушителями, который установил треногу в районе Ботанического сада, не смутил запах навоза. Дело в том, что чтобы отвадить его с этого места ночью неизвестные привезли сюда несколько килограммов навоза. Однако утром черный Ford Focus вновь оказался стоящим на прежнем месте, сообщает ИА PrimaMedia.

Вчера, 15 мая, пользователи социальных сетей заметили, что в районе Ботанического сада притаился частник с треногой, который "ловил" на свою технику нарушителей. Данный факт очень не понравился автомобилистам и ночью двое неизвестных привезли на место несколько килограммов навоза, о чем записали видеоролик. Судя по комментариям, запах там стоял весьма и весьма неприятный.

Поэтому "ночные мстители" покинули место с полной уверенностью о том, что утром "охотника" испугает стоящая здесь вонь и он сменит место. Однако, как оказалось, либо деньги не пахнут, либо запах там не такой убийственный — сегодня, 16 мая, автомобилисты вновь увидели черный Ford Focus на том же месте.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Полная машина молодых девушек. Мажор на дорогом авто не совладал с эмоциями (фото)

Неприятный "сюрприз " ожидает многих водителей, кто выезжает из Владивостока

Нехороший сюрприз ожидает многих, кто едет из города через Ботанический сад (фото)

автомобиль как вид транспорта

Во Владивостоке презентуют электрогрузовик METRO

15 мая, 14:43

Автопоборы вновь грозят жителям всего Дальнего Востока

15 мая, 09:10

Автолюбители рискуют лишиться прав за еще один "подарочек" с 1 июля

30 апреля, 17:23
Федеральная сеть кинотеатров "Киномакс" теперь во Владивостоке
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia