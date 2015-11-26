"Деньги не пахнут" - разбросанный навоз не смутил "охотника" на водителей

Тренога на выезде из города вновь стоит на прежнем месте

Тренога. Фото: @dpskontrol_125rus

Охотника за нарушителями, который установил треногу в районе Ботанического сада, не смутил запах навоза. Дело в том, что чтобы отвадить его с этого места ночью неизвестные привезли сюда несколько килограммов навоза. Однако утром черный Ford Focus вновь оказался стоящим на прежнем месте, сообщает ИА PrimaMedia.

Вчера, 15 мая, пользователи социальных сетей заметили, что в районе Ботанического сада притаился частник с треногой, который "ловил" на свою технику нарушителей. Данный факт очень не понравился автомобилистам и ночью двое неизвестных привезли на место несколько килограммов навоза, о чем записали видеоролик. Судя по комментариям, запах там стоял весьма и весьма неприятный.

Поэтому "ночные мстители" покинули место с полной уверенностью о том, что утром "охотника" испугает стоящая здесь вонь и он сменит место. Однако, как оказалось, либо деньги не пахнут, либо запах там не такой убийственный — сегодня, 16 мая, автомобилисты вновь увидели черный Ford Focus на том же месте.