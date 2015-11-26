Находка – Майдзуру: кто дальше, быстрее, сильнее?

Ребята соревновались в толкании ядра, метании копья, беге на 100, 400 и 1500 метров, прыжках в длину, эстафетах

Спартакиада. Фото: пресс-служба администрации Находки

Школьники Находки и японского города Майдзуру приняли участие в заочном лично-командном первенстве по лёгкой атлетике. Накануне Дня города в лично-командном первенстве приняли участие около 200 учащихся из 12 школ Находки ,сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Напомним, договор о породнении с портом Майдзуру в 1961 году стал первым в истории двусторонних российско-японских отношений, способствовал развитию дружбы и сотрудничества в экономике, культуре, спорте и других сферах жизни двух городов. Турниры по лёгкой атлетике среди юных спортсменов проводятся с 1963 года.

В течение двух дней на стадионе "Водник" ребята соревновались в толкании ядра, метании копья, беге на 100, 400 и 1500 метров, прыжках в длину, эстафетах. Каждый мог сравнить свои результаты с рекордами прошлого года.

Протоколы по каждому виду легкоатлетического первенства отправятся в Майдзуру, где пройдут такие же соревнования среди японских школьников. На основе всех результатов будут подведены итоги и выбраны сильнейшие легкоатлеты и команда-победитель. Эти соревнования также позволяют выявить спортсменов, которые могут представлять Находку на первенствах, края, Дальнего Востока и России.