Отличившимся спортсменам вручили благодарственные письма

Лучших единоборцев наградили в Уссурийске. Фото: пресс-служба администрации УГО

Чествование победителей чемпионата и первенства Европы по традиционному ушу-кунгфу, призеров чемпионата России по смешанному боевому единоборству ММА и первенства России по кикбоксингу в дисциплине "лоу-кик" прошло в Уссурийске, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Уссурийска.

Глава администрации УГО Евгений Корж поздравил спортсменов и их тренеров с высокими достижениями и отметил, что победа в соревнованиях такого высокого уровня – это знаменательное событие не только для Уссурийска, но и для Приморского края в целом.

Тренер Общественной организации "Федерация кикбоксинга УГО" Андрей Подоплелов поздравил ребят с победой и отметил: "Вы большие молодцы. Два золота в чемпионате Европы по ушу, по две бронзы в чемпионате России по смешанным единоборствам и первенстве по кикбоксингу – это огромный успех для Уссурийского городского округа".

В период с 23 по 27 апреля в Самаре прошло первенство России по кикбоксингу в дисциплине "лоу-кик". В составе сборной команды Даниил Сурменко и Никита Арсеев заняли второе место в возрастной группе юноши 15-16 лет (тренеры Общественной организации "Федерация кикбоксинга УГО" Андрей Подоплелов, Андрей Регер). По итогам первенства Даниил Сурменко и Никита Арсеев включены в состав сборной команды России для участия в первенстве Европы, которое состоится летом 2019 года в Венгрии.