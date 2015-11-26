В школах Находки проверили готовность педагогов и учащихся к сдаче ЕГЭ

Пробное тестирование прошли учащиеся выпускных классов
Общество 12:55
В школах Находки проверили готовность педагогов и учащихся к сдаче ЕГЭ. Фото: пресс-служба администрации Находки

Апробация технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов по русскому языку прошла в пяти школах Находки — № 3, 5, 7 "Эдельвейс", 9 и 25 "Гелиос". Здесь в соответствии со всеми требованиями было организовано 10 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Пробное тестирование прошли учащиеся выпускных классов, изъявившие желание проверить свою готовность к предстоящей аттестации, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Как пояснили в управлении образования администрации Находки, в этом году во всех ППЭ установлено новое видеооборудование, обеспечивающее высокое качество изображения и звука. Современные технологии позволяют в режиме реального времени контролировать проведение экзаменов, чтобы исключить любые нарушения.

Выпускники за полчаса до начала проверки знаний после предъявления паспорта организованно прошли в кабинеты и заняли отведённые для места согласно спискам автоматизированного распределения. Экзаменационные материалы поступили в учебные заведения на электронных носителях и были распечатаны в экзаменационных аудиториях. У школьников было 3 часа 55 минут для ответов на вопросы.

Выполненные работы в электронном виде будут отправлены во Владивосток на проверку Государственной экзаменационной комиссией. Участники пробного экзамена узнают свои оценки в баллах в течение недели.

Пробные экзамены проходят накануне государственной итоговой аттестации ежегодно – это важный этап проверки технической готовности школ и специалистов к проведению "настоящих" ЕГЭ. В этом году первый экзамен для выпускников назначен на 27 мая, школьники будут "сдавать" географию и литературу.

Администрация Находкинского городского округа ЕГЭ

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