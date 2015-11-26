Благотворительные и социальные организации Приморья появятся на интерактивной карте

Проект "Открытый город" охватит Владивосток, Уссурийск и Находку
Ответственное общество
Общество 13:55
Раздача еды бездомным. Фото: ИА PrimaMedia

Интерактивная карта "Открытый город" обобщит данные о благотворительных и социальных некоммерческих организациях Владивостока. Уссурийска и Находки. Сейчас авторы проекта, Союз благотворителей и социальных организаций Приморского края "Во имя добра", собирают заявки от представителей некоммерческого сектора, а в сентябре карта появится в открытом доступе, сообщает ИА PrimaMedia.

"Открытый город" — проект, победивший во втором конкурсе Фонда президентских грантов в 2018 году и получивший финансирование в 2 млн рублей. Главной целью грантового проекта станет развитие системной благотворительности и волонтерства, повышение социальной активности горожан. Используя новый сервис, приморцы смогут быстро узнать, где в крупнейших городах края организован раздельный сбор мусора, где помогают бездомным, куда обратиться, чтобы стать волонтером или наоборот, самому попросить о социальной помощи. Интерактивная карта представит общественно-полезные сервисы благотворительных фондов, волонтёрских и экологических организаций, городских сообществ и государственных учреждений социальной направленности.

Среди всех проектов от Приморского края, победивших во втором конкурсе президентских грантов 2018 года, "Открытый город" заработал самый высокий рейтинг — 80 баллов. По мнению авторов проекта, это показывает высокую необходимость такого сервиса для Приморья.

Работа над проектом началась с января 2019 года. За время подготовительного этапа, который занял четыре месяца, команда разработала дизайн и прототип интерактивной веб-карты, а также оффлайн-маркировку — наклейки, которые будут размещены на фасадах тех зданий, где находятся социальные и благотворительные объекты.

На данном этапе, пока программисты работают над созданием веб-карты, команда запускает анонс проекта "Открытый город". Организаторы готовы принимать заявки от желающих нанести свои объекты на интерактивную карту, а также помогать им оформить сервисное предложение для горожан.

— Пока мы не сталкиваемся с трудностями и получаем многочисленные пожелания скорейшего запуска проекта и готовность сотрудничества. Наша команда заранее обсудила возможность партнерства со многими информационными ресурсами. Мы также согласовали с администрацией Приморского края предоставление рекламных поверхностей во Владивостоке, Уссурийске и Находке, чтобы получить как можно больший информационный охват. Успешность этого проекта во многом зависит от того, какое количество людей о нем узнают, — поделилась Валерия Костина, руководитель проекта.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.

Интерактивная карта благотворительность некоммерческие организации (НКО)

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