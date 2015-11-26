"Крылья" фестиваля ЛиТР-2019: АК "Россия" популяризирует чтение над облаками

Сфотографируйся на стенде авиакомпании в Адмиральском сквере Владивостока и выиграй билет в Москву

Сфотографируйся на стенде авиакомпании в Адмиральском сквере Владивостока и выиграй билет в Москву. Фото: ИА PrimaMedia

Дальний Восток в действительности не такой и дальний. Это подтверждает то обилие гостей из центральной части России и зарубежья, которые прилетели на фестиваль "Литература Тихоокеанской России"-2019 (6+), который проходит 16-18 мая в историческом центре Владивостока. Быть ближе помогает и авиакомпания "Россия", которая стала "крыльями" фестиваля. Только жители Приморья могут принять участие в конкурсе "Rоман над облаками" и выиграть главный приз: авиабилет "Владивосток-Москва-Владивосток" с открытой датой.

В рамках ЛиТР-2019 все три дня (16-18 мая) в Адмиральском сквере будет работать открытая площадка-ярмарка. Здесь находится стенд авиакомпании "Россия", которая выступила "крыльями" фестиваля. Для участия в конкурсе необходимо сфотографироваться на фоне стенда и опубликовать фото в Instagram. Аккаунт должен быть открытым.

Чтобы организаторы конкурса увидели участника, нужно подписаться на аккаунт АК "Россия" (@rossiya_airlines), сделать подпись к фотографии "Хочу приз от @rossiya_airlines" и поставить один из хэштегов #летайчитай #авиакомпанияроссия #НастроениеПутешествий #РоссияТвойПолет.

Срок размещения фотографий до 26 мая 2019 года включительно.

Сфотографируйся на стенде авиакомпании в Адмиральском сквере Владивостока и выиграй билет в Москву. Фото: ИА PrimaMedia Сфотографируйся на стенде авиакомпании в Адмиральском сквере Владивостока и выиграй билет в Москву. Фото: ИА PrimaMedia Сфотографируйся на стенде авиакомпании в Адмиральском сквере Владивостока и выиграй билет в Москву. Фото: ИА PrimaMedia Сфотографируйся на стенде авиакомпании в Адмиральском сквере Владивостока и выиграй билет в Москву. Фото: ИА PrimaMedia Сфотографируйся на стенде авиакомпании в Адмиральском сквере Владивостока и выиграй билет в Москву. Фото: ИА PrimaMedia Сфотографируйся на стенде авиакомпании в Адмиральском сквере Владивостока и выиграй билет в Москву. Фото: ИА PrimaMedia Сфотографируйся на стенде авиакомпании в Адмиральском сквере Владивостока и выиграй билет в Москву. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 7

АК "Россия" зашла в Приморье в 2016 году и с тех пор считает одним из своих приоритетов развитие авиасообщения с дальневосточными городами. В парке авиакомпании боинги украшены изображениями редких дальневосточных животных и названы в честь приморских городов.

Поэтому главный приз — билет в Москву и обратно с открытой датой, класс билета – экономический. Право воспользоваться билетом предоставляется до конца 2019 года, но дата вылета должна быть согласована победителем с АО "Авиакомпания "Россия".

2 место – внешний аккумулятор Power Bank.

3 место – наушники.

Итоги конкурса подведут с 27 мая по 7 июня. Участниками могут стать жители Владивостока и Приморского края. От каждого участника принимается не более двух фотографий. Победителя конкурса определяет жюри организаторов. Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке на страницу конкурса в сети Интернет: https://primamedia.ru/skynovel, подробней о правилах — по ссылке: https://primamedia.ru/skynovel/rules.