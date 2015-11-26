"Крылья" фестиваля ЛиТР-2019: АК "Россия" популяризирует чтение над облаками

Дальний Восток в действительности не такой и дальний. Это подтверждает то обилие гостей из центральной части России и зарубежья, которые прилетели на фестиваль "Литература Тихоокеанской России"-2019 (6+), который проходит 16-18 мая в историческом центре Владивостока. Быть ближе помогает и авиакомпания "Россия", которая стала "крыльями" фестиваля. Только жители Приморья могут принять участие в конкурсе "Rоман над облаками" и выиграть главный приз: авиабилет "Владивосток-Москва-Владивосток" с открытой датой.
В рамках ЛиТР-2019 все три дня (16-18 мая) в Адмиральском сквере будет работать открытая площадка-ярмарка. Здесь находится стенд авиакомпании "Россия", которая выступила "крыльями" фестиваля. Для участия в конкурсе необходимо сфотографироваться на фоне стенда и опубликовать фото в Instagram. Аккаунт должен быть открытым.
Чтобы организаторы конкурса увидели участника, нужно подписаться на аккаунт АК "Россия" (@rossiya_airlines), сделать подпись к фотографии "Хочу приз от @rossiya_airlines" и поставить один из хэштегов #летайчитай #авиакомпанияроссия #НастроениеПутешествий #РоссияТвойПолет.
Срок размещения фотографий до 26 мая 2019 года включительно.
АК "Россия" зашла в Приморье в 2016 году и с тех пор считает одним из своих приоритетов развитие авиасообщения с дальневосточными городами. В парке авиакомпании боинги украшены изображениями редких дальневосточных животных и названы в честь приморских городов.
Поэтому главный приз — билет в Москву и обратно с открытой датой, класс билета – экономический. Право воспользоваться билетом предоставляется до конца 2019 года, но дата вылета должна быть согласована победителем с АО "Авиакомпания "Россия".
2 место – внешний аккумулятор Power Bank.
3 место – наушники.
Итоги конкурса подведут с 27 мая по 7 июня. Участниками могут стать жители Владивостока и Приморского края. От каждого участника принимается не более двух фотографий. Победителя конкурса определяет жюри организаторов. Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке на страницу конкурса в сети Интернет: https://primamedia.ru/skynovel, подробней о правилах — по ссылке: https://primamedia.ru/skynovel/rules.