Популярные продукты в Приморье значительно подешевели в супермаркетах

Жители региона теперь могут покупать любимые блюда дешевле
Это интересно 14:05
Магазин. Фото: ИА PrimaMedia

Жители края могут приобрести килограмм курицы за 109 рублей. Специалисты департамента лицензирования и торговли Приморского края отмечают снижение цен на курицу и молоко в торговой сети "Фреш 25".

"Курица здесь подешевела почти в два раза и сейчас стоит 109 рублей за килограмм. Это самая выгодная цена среди наблюдаемых торговых сетей Владивостока. Молоко сейчас продается по 55 рублей за литр", – сказали они.

В "Реми" немного снизились цены на яйцо и свинину. Эти продукты можно приобрести за 69 и 239 рублей соответственно.

Напомним, вопрос снижения цен на продукты питания – один из наиболее актуальных в Приморье. Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, что поддержка социально незащищенных категорий граждан – это прямая обязанность власти.

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