Главный синоптик уточнил прогноз по мощному циклону, надвигающемуся на Приморье

По его словам, в регионе пройдут довольно сильные дожди
Это интересно 14:15
Циклон. Фото: pixabay.com

Руководитель Примгидромета Борис Кубай прокомментировал информацию о мощном циклоне с обильными дождями, которая продолжает обрастать слухами и домыслами. По словам главного синоптика края, 20 мая в регионе пройдут сильные дожди, но "ничего катастрофического не произойдет", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

"Основные дожди в Приморье пройдут 20 мая и будут в разных районах края различной интенсивности — где-то небольшой, до 3 мм, где-то умеренный, до 14 мм, а где-то и сильный — более 15 мм. Но ничего катастрофического не произойдет, при этом во многих районах в сложившийся высокий уровень пожарной опасности практически полностью погасит возгорания. Нет худа без добра", — отметил Борис Кубай.

Ранее сообщалось, что дожди с грозами ожидаются на западе Приморья в четверг, 16 мая. Восток края останется под влиянием антициклона, здесь без осадков.

Во Владивостоке в субботу, 18 мая, облачно с прояснениями, утром не исключен туман, морось. Минимальная температура воздуха +8...+10°C, максимальная +14...+16°C, в пригороде теплее на 3–4 градуса. В воскресенье облачно, местами моросящий туман. Усилится южный ветер. День будет немного прохладней субботы.

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