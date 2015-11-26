"Дети такими же будут?" - ситуацию с девушкой на дорогом джипе обсуждают в сети

Автоледи никак не реагировала на просьбы людей, а просто закрыла окно
Это интересно 16 мая, 15:03
Девушка. Фото: pixabay.com

Жителей Владивостока возмутил поступок дамы на дорогом джипе, которая перекрыла проезд на территорию одной из школ города. При этом сама автоледи находилась в своей машине, просто предпочитала не реагировать на просьбы и замечания, сообщает ИА PrimaMedia.

В одном из интернет-пабликов в социальной сети instagram появился видеоролик с автомобилисткой, которая демонстративно закрывает окно своего транспортного средства, когда оператор пытается ей что-то сказать. Оказалось, что дама встала на проезде к школе №17 на проспекте Красного знамени и не давала подвезти продукты. На просьбы женщина не реагировала, продолжая копаться в телефоне. При этом на видео можно разглядеть, что джип у девушки явно не из дешевых.

В конечном итоге работникам пришлось в ручную таскать продукты от машины к школе.

Данный поступок очень возмутил пользователей социальных сетей.

"Что у людей в голове?".

"Просто выкручиваются все 4 нипеля с колес и выбрасываются подальше. Пусть едет дальше как хочет".

"Надо было подпереть её чтоб не выехала. Потом и дети такие же становятся, начинают скулить чтоб лишние метры не топать".

"А для чего у нас полиция? Почему обывателям самим приходится решать такие ситуации. Разве это не в их компетенции?"

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