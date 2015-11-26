ВГУЭС – не только молодым

ВГУЭС приступает к реализации образовательных программ для граждан предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills

ВГУЭС приступает к реализации образовательных программ. Фото: предоставлено ВГУЭС

В 2019 году ВГУЭС приступил к реализации программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (50+) для граждан предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills.

Из всех вузов Приморского края ВГУЭС – единственный смог преодолеть входной барьер для попадания в пул образовательных организаций, получивших право на реализацию таких программ. Теперь университет осуществляет обучение граждан предпенсионного возраста по компетенциям: "3D моделирование для компьютерных игр" (50+), "ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8" (50+), "Парикмахерское искусство" (50+), "Поварское дело" (50+), "Промышленный дизайн" (50+) и "Туризм" (50+).

"Программа обучения предпенсионеров началась в стране в 2019 году в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации и будет реализовываться до 2024 года. Союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" – это один из трёх каналов реализации программы, два других – службы занятости и органы исполнительной власти, – комментирует директор департамента мониторинга и прогнозирования ВГУЭС Людмила Кравченко. – Основным требованием к разработке программ является их ориентация на спецификацию WorldSkills – в этом заключается уникальность этого проекта. Мы будем готовить людей по стандартам WorldSkills. Также мы ориентируемся на наборы знаний и навыков, которые позволят обучающимся быть конкурентоспособными на рынке труда и повысят их профессиональную мобильность. С этой целью наши эксперты разработали 19 таких программ. По окончании обучения граждане получат два документа – удостоверение и Skills-паспорт".

Пройти конкурсный отбор получить право на реализацию программ обучения предпенсионеров по стандартам WorldSkills ВГУЭС смог благодаря активному участию в движении WorldSkills и опыту, накопленному с 2013 года: за 5 лет студенты ВГУЭС завоевали более 50 побед на чемпионатах различного уровня от регионального до национального, в вузе сформировалась мощная команда экспертов – более 20 действующих экспертов с правом проведения чемпионатов в рамках своего региона и более 80 экспертов с правом оценки демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills.

ВГУЭС уже шестой год становится площадкой и участвует в региональных чемпионатах, второй год проводит демонстрационные экзамены. Помимо этого, с 2017 года университет успешно развивает вузовскую линейку чемпионатов.

По итогам Финала II Национального Межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" студентка ВГУЭС Софья Шудина прошла отбор и стала членом Национальной сборной по компетенции "Промышленный дизайн" – единственной представительницей Приморского края в Союзе.

Приём и регистрация заявок граждан на участие в программе осуществляются на сайте 50plus.worldskills.ru. Приглашаем всех желающих пройти обучение во ВГУЭС по этим программам. Обучение проводится за счет за счёт средств федерального бюджета и является для участников совершенно бесплатным. Возрастные требования для участия: женщины 1964−1968 г.р., мужчины: 1959−1963 г.р.

Справка: Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" – официальный оператор международного некоммерческого движения WorldSkillsInternational, миссией которого является повышение стандартов профессиональной подготовки кадров. WorldSkillsRussia проводит всероссийские чемпионаты профессионального мастерства по различным направлениям. Помимо организации чемпионатов, Союз "Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)" занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования.