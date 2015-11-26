Всухую! Российские хоккеисты одержали самую крупную победу в своей истории

На чемпионате мира наши спортсмены разгромили сборную Италии

Хоккей. Фото: ИА PrimaMedia

Матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Италии завершился всухую — победой нашей команды со счетом 10:0. Победа с разницей в 10 шайб стала самой крупной в истории сборной России. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе (Словакия).

Ранее россияне уже четыре раза побеждали хоккейных противников с разгромным счетом. Преимущество в девять шайб было завоевано в матчах с Великобританией (12:3, 1994 год), Казахстаном (10:1, 2006 год), Данией (10:1, 2016 год) и Италией (10:1, 2017 год), напоминает РБК-Спорт.

Россияне вышли вперед уже через 31 секунду после начала встречи – отличился Никита Зайцев. До конца первого периода по шайбе забросили Динар Хафизуллин, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. При этом оба российских нападающих "Вашингтона" поразили ворота соперников впервые на нынешнем чемпионате мира.

Через 18 секунд после начала второго периода Кузнецов оформил дубль. Затем капитан сборной России Илья Ковальчук отличился при игре в равных составах, Евгений Дадонов – в большинстве, Михаил Григоренко – в меньшинстве. В третьей двадцатиминутке ворота сборной Италии поразил Никита Кучеров, а Дадонов оформил дубль.

Сборная России заняла первое место в таблице группы В на чемпионате мира, набрав 12 очков из 12 возможных.

На этом чемпионате мира, проходящем в Словакии, россияне ни разу не потерпели поражения и одержали четыре победы подряд. Ранее "под ударами русской клюшки" пали Норвегия (5:2), Австрия (5:0) и Чехия (3:0).

Егор Тараруев