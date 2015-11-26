Компанию захватили "Безумные скидки"

Магазины "Билайн" оцепили специальными лентами. Фото: предоставлено компанией "Билайн"

Магазины "Билайн" были оцеплены специальными желтыми лентами. Причиной стала пропажа обычных цен. В самой компании называют происходящие события "Безумными скидками" и отмечают, что явление стремительно распространяется на все салоны сети. Остановить "безумие" "Билайн" сможет только 26 мая 2019 года, сообщили в пресс-службе компании.

Пока "Билайн" распродает смартфоны, этим реально воспользоваться и потратить сэкономленные деньги на развлечения во время длинных майских выходных. Узнать о мероприятиях в вашем городе можно будет прямо со свежекупленных смартфонов. Так, если приобрести смартфон вместе со страховкой и аксессуарами или пакетом настроек и аксессуарами, то размер скидки может составить 6,5 тысяч рублей. Например, скидка на новинку 2019 года Нonor View 20 256 GB в составе комплекта со страховкой составит 5 199 рублей. Общая стоимость комплекта в этом случае — 44 990 рублей.



Магазины "Билайн" оцепили специальными лентами. Фото: предоставлено компанией "Билайн"

Работники салонов ждут наплыва покупателей, которые раньше не пользовались смартфонами. Причиной стали скидки до 4,5 тысяч рублей на покупку устройства вместе с пакетом настроек от "Билайна". То есть телефон специалисты настроят под запрос клиента прямо на месте. Теперь можно будет не разбираться в нюансах работы сети и различиях в тарифах на интернет, чтобы объяснить, как это работает, а отправиться заниматься чем-то более интересным.

Магазины «Билайн» оцепили специальными лентами. Фото: предоставлено компанией "Билайн" Магазины «Билайн» оцепили специальными лентами. Фото: предоставлено компанией "Билайн" Магазины «Билайн» оцепили специальными лентами. Фото: предоставлено компанией "Билайн" 1 / 3

Лайфхак, если у вас уже есть смартфон, и новый вам не нужен, все равно можно урвать плюсов от "Билайна" и закупиться аксессуарами со скидкой до 90%, причем и в магазинах, и на сайте. Или можно скооперироваться с кем-то из знакомых, присматривающихся к новому смартфону, и получить скидку до 2 тысяч рублей на смартфон, выбрав нужные аксессуары. Примечательно, что в акции участвуют популярные аксессуары – защитные пленки и стекла, наушники, зарядки.

Сроки проведения акции с 15.04.2019 г. по 26.05.2019 г., с информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве товаров по скидке, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у продавцов-консультантов магазинов "Билайн" и на сайте оператора.

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