Владивостокский призер олимпиад МГУ и МГИМО мечтает работать в МИД

Выпускник 11 класса Даниил Грибовский рассказал, что педагоги день и ночь готовы были помогать ему добиваться успехов

Даниил Грибовский. Фото: ИА PrimaMedia

Одиннадцатиклассник Гуманитарно-экономического колледжа ДВФУ Даниил Грибовский в последний, выпускной год своей учебы одержал сразу две убедительные победы во Всероссийской олимпиаде школьников: по английскому языку — в федеральном этапе, а по истории — в региональном. Ранее Даниил становился призёром олимпиад МГИМО и МГУ по английскому и истории, а также выиграл олимпиаду ДВФУ "Океан знаний" по русскому языку. В интервью ИА PrimaMedia выпускник рассказал, что позволило ему добиться таких успехов, и дал несколько советов ровесникам.

— У тебя на носу Единый государственный экзамен, как ты готовишься к нему?

— К каждому экзамену подход разный. Для того чтобы подготовиться к истории, достаточно знать всем доступный историко-культурный стандарт. Для английского же языка необходима постоянная практика, как устная, так и в написании письменных работ. Основную базу мне дают школьные преподаватели. Они готовы день и ночь помогать детям как в ходе уроков, так и во внеурочное время. В то же время, занятия с репетиторами тоже важны. Особенно если это касается устной практики на английском.

— Какие предметы ты сдаешь?

— Историю, обществознание, английский.

— Куда планируешь поступать и на кого учиться дальше?

— Моя цель — работать в МИДе. Для меня не имеет значения, на кого и где учиться, пока есть должная историческая и языковая подготовка. Для работы в МИДе сдаётся отдельный экзамен.

— Но все-таки, какие специальности и вузы рассматриваешь?

— Естественно, "Международные отношения" и подобные им направления. Из университетов: ДВФУ, МГИМО, МГУ и Дипломатическую академию.

— Как ты оцениваешь школьную программу, уровень знаний, переданных учителями?

— Уровень получаемых знаний целиком и полностью зависит от заинтересованности и уровня знаний конкретного учителя, а не от организации. Однако некоторую долю формализма из образовательных стандартов можно и убрать. В частности, я сторонник устных ответов и свободных сочинений, а не стандартизированных тестов.

— Ты сказал, что твоя цель – МИД. Почему ты хочешь там работать?

— Эта работа объединяет две мои главные страсти: языки и историю. К тому же, мне всегда хотелось посмотреть мир, но при этом я придерживаюсь патриотических убеждений и хотел бы остаться в России и служить своей стране.

— В чем секрет успеха? Ты знаешь, как стать выдающимся учеником?

— Личная инициатива. Нужно находить в каждом предмете то, что тебе нравится, и изучать эти вещи всеобъемлюще. Даже если они выходят за рамки школьной программы, даже если кажется, что они никогда не пригодятся. Только таким образом создаётся общий комплекс знаний, который и помог мне победить в олимпиадах.

— Какие у тебя взаимоотношения с одноклассниками?

— Просто замечательные. У меня дружный и талантливый класс. Многие дети имеют множество своих достижений и никогда не завидуют чужим. Большинство всегда готово друг другу помочь.

— Какие бы ты дал советы школьникам, которым предстоит выпускаться через год или два?

— Школьная программа с каждым годом усложняется, но не стоит бояться трудностей. Главное подспорье человеку — он сам. Если найти, что для тебя интересно, что пригодится в дальнейшей жизни, и со всей силой обрушиться на эти предметы, то в конечном итоге всё сложится как нельзя лучше.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "В учительской". Цель проекта — дать молодежи представление о богатстве выбора профессионального образования и ценности разных профессий, повысить престиж учителя в общественном сознании, информировать читателей о том, чем живут общеобразовательные школы и колледжи Приморского края.