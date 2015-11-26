В Находке высаживают цветы ко Дню города

Самый большой цветник площадью 450 кв. метров украшают 18 тысяч бутонов

Цветы. Фото: пресс-служба администрации Находки

Накануне дня рождения Находки начали оформлять городские улицы. В первую очередь озеленители создают композицию на площади Муниципального центра культуры. Именно здесь 18 мая пройдут народные гулянmя. Размер цветника составляет 300 кв. метров. Для создания узора потребовалось 10,5 тысяч экземпляров сальвии, ирезине, цинерарии. В ближайшие дни подрядная компания установит мобильные клумбы и высадит цветы в стационарные уличные вазоны, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

На самом большом цветнике городского округа вдоль Находкинского проспекта жителей и гостей города яркими красками радуют тюльпаны. Пестрый ковер площадью 450 кв. метров украшают 18 тысяч бутонов.

Всего для оформления клумб города будет использовано 265,9 тысячи растений. Общий размер клумб Находки составляет 7,4 тысячи кв. метров, что почти равно площади футбольного поля.

Для того, чтобы петунии и бегонии стали частью цветочной мозаики, требуется много времени и ручного труда. Семена в оранжереях высевают в подготовленную почву, затем рассаживают молодые растения по одному в маленькие горшки, прищипывают побеги для формирования пышной кроны. Кропотливый уход потребуется также в течение всего летнего сезона – клумбы будут пропалывать и поливать. Особенно тщательно специалисты будут следить за объемными фигурами и уличными вазонами, почва в них быстро пересыхает.

Основная часть живых декоративных панно в Находке располагается вдоль магистральных трасс. Поэтому специалисты подобрали выносливые и обильно цветущие до самых заморозков виды, которые хорошо переносят условия климата Приморья.