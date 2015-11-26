Спектакль "Планета Д" о людях, непохожих на других, покажут во Владивостоке

Премьера постановки состоится 1 и 2 июня на Малой сцене Приморского театра молодежи

Театр. Фото: ИА PrimaMedia

Спектакль "Планета Д" (6+) о людях, непохожих на других, покажут на Малой сцене Приморского театра молодежи во Владивостоке. Премьера постановки состоится 1 и 2 июня, сообщает ИА PrimaMedia.

Сегодня социальная жизнь полна строгих канонов — нам указывают, как мы должны выглядеть, чем увлекаться, с кем дружить. И, если мы не подходим под требования, то часто становимся изгоями. Но вокруг нас есть люди, которые непохожими родились…

"Мой маленький сын первый раз встретился с особенными людьми, когда ему было три с половиной года. Какой была эта встреча? Самой обычной! Так он ежедневно встречает на своем пути десятки людей. Он не увидел в них ничего ОСОБЕННОГО. Потому что ребенок смотрит на эту жизнь сердцем".

А как смотрим мы? Что видим? Что испытываем по отношению к людям, отличным от нас?

Планета Д – это планета, где можно быть другим! Планета со своими особенными формами, цветами, гравитацией и другим восприятием мира! Здесь живут очень добрые люди...

"Возможно, ты для нас инопланетянин, но мы тебя принимаем. А ты нас?..."

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.