Видео: жесткая "месть" водителей "треножникам" на подъезде к Владивостоку

Недовольные автомобилисты нанесли ответный удар
Это интересно 16:07
Месть. Фото: @dpskontrol_125rus

Водители Владивостока жестоко отомстили "треножникам" на выезде из города. Они измазали аппаратуру "охотников" на нарушителей продуктами жизнедеятельности человека, которые предварительно добыли в туалете, сообщает ИА PrimaMedia.

В одном из интернет-пабликов в социальной сети instagram появился видеоролик о том, как двое мужчин выкапывают из туалета экскременты, которые потом везут к месту, где притаился "треножник". Мужчины нисколько не смущаясь вываливают на аппаратуру "охотника" все добытое, после чего садятся в авто и уезжают. Сам же владелец аппаратуры ничего не смог сделать с "народными мстителями".

Пользователи социальных сетей, куда и был выложен ролик, разделились на два лагеря. Одни горячо поддержали парней, другие же напротив осудили их действия.

Видео: @dps_vl

"Читаю комменты и удивляюсь. Большинство пишут "класс, браво и т. д.". А то, что из-за несоблюдения скоростного режима столько аварий и смертей. Учитесь ездить по правилам и все будет ок", "Это надо же не поленился и туалет почистил", "Как вы это в машине везли?", — пишут пользователи.

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