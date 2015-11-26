"В стиле 90-х": дерзкая ОПГ объявилась во Владивостоке

Они действовали жестко и бескомпромиссно, не церемонясь с людьми
Это интересно 16 мая, 16:43
"В стиле 90-х": дерзкая ОПГ объявилась во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Отголоски лихих 90-х вернулись во Владивосток в наше время. Не так давно в городе орудовала банда вымогателей, которые "прессовали" местных жителей. Жертвами группировки стали семь местных жителей, сообщает ИА PrimaMedia. Действия ОПГ отличались своей дерзостью и бескомпромиссностью.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края, ранее судимый уроженец одной из республик Северного Кавказа решил сколотить банду и хорошенько "потрясти" жителей столицы ДФО. К себе в компаньоны он взял троих земляков и двоих знакомы из Владивостока. Действовали бандиты в классике жанра лихих 90-х — грабежи и вымогательства.

Всего жертвами налетчиков стали семь человек. Общая сумма "заработанного" бандитами составила более 1 млн рублей.

Сейчас уголовное дело в отношении пяти участников группировки с обвинительным заключением направлено в суд.

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