Почему ДПС-ники не могут игнорировать пассажира, который защищает водителя

Многие просто не знают, что товарищ в машине может помочь

ДПС. Фото: ИА PrimaMedia

Многие водители не знают, что при разбирательствах с сотрудниками ДПС, пассажир может очень помочь. Даже несмотря на то, что гаишник может заявлять, что не намерен слушать постороннего человека — его слова он обязан зафиксировать. Как нужно себя вести, разбирался корр. ИА PrimaMedia.

Так, по мнению специалистов портала "АвтоВзгляд", во время остановки водителя сотрудниками ГИБДД пассажиры могут помочь своему товарищу. Если, конечно же, речь не идет о том, что автовладелец был пьян и защищать его ринулись такие же не трезвые друзья. Здесь речь о том, что зачастую многие водители не знают до конца о своих правах, а более подкованные пассажиры могут им помочь четкими формулировками и разумными аргументами. В этом случае сотрудник ДПС не сможет отмахнуться от говорливого гражданина, более того, он обязан зафиксировать его свидетельства в протоколе.

Конечно же гаишник может заявить, что водитель имеет право на помощь, но на "квалифицированную" и потребует у пассажира предъявить документы, которые дают право гражданину осуществлять юридическую консультацию. Однако и в этом случае есть выход. В частности автомобилист всегда может сослаться на пункт 2 статьи 45 Конституции РФ, в которой говорится, что гражданин имеет право защищать свои права и свободы всеми способами, не противоречащими закону. А закон не запрещает любую юридическую консультацию во время оформления протокола о правонарушении.

И еще один любопытный факт, даже если ДПС-ник и в этом случае отмахивается от реплик пассажира — водителю никто не запрещает все подробно зафиксировать в документе и в нужный момент, если будет административное разбирательство, вызвать пассажира в качестве свидетеля для дачи показаний.