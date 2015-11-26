Глобальные дорожные проекты во Владивостоке

Многие жители города ждут, когда эти идеи воплотятся

Эскиз проекта ВКАД. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Масштабные проекты, которые изменят облик Владивостока — в том числе, ВКАД, строительство музейного и театрально-образовательного центров на сопке Орлиная, керлинг-центра, медкластера на Русском острове и моста на остров Елена — представят в рамках ВЭФ в 2019 году, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Все эти проекты презентуют в рамках одного из трех тематических блоков приморского павильона, который построят в форме закрученной в спираль раковины морского моллюска.

Первый блок называется "Открывай мир из Владивостока", он посвящен туризму в регионе. Во втором блоке — "Центр новых возможностей" — приморцы продемонстрируют успешно реализованные проекты резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток. А третий, названный "Владивосток – центр притяжения", посвятят проектам, которые только планируют осуществить.

Олег Кожемяко поручил включить в экспозицию те объекты, которые уже получили подтверждение и будут воплощаться в жизнь. Среди них – строительство моста на остров Елена и автомобильная развязка в районе Некрасовской, а также мастер— план развития Владивостока, разрабатываемый вместе с японцами.

"Концепция, технико-экономическое обоснование развития острова Русский, мастер-план города должны быть представлены на нашем павильоне в интерактивном режиме. Эти проекты шаг за шагом мы уже начинаем отрабатывать", – подчеркнул губернатор.

"Фишками" нового павильона в форме ракушки станут терраса и кафе на втором этаже, а также уличная фотозона с лодками "дракон". Предусмотрена сцена и амфитеатр для выступления творческих коллективов, в том числе артистов Мариинского театра.