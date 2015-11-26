"Кошмарить" бизнес в России будут по-новому

Инспекторы с проверкой нагрянут внезапно
Экономика 16 мая, 17:50
Штраф за конкретное нарушение не должен быть одинаковым для всех. Фото: pixabay.com

Вместо поиска нарушений при ведении конкретного бизнеса, предпринимателей ждет визит инспекторов, которые будут проверять существующие правила. Таким образом, в России хотят по-новому проверять бизнес.

По словам замминистра экономического развития Саввы Шипова, ведомство готовит соответствующие поправки в закон о госконтроле, пишут Известия.

Суть поправок в том, что инспекторы будут ходить по помещениям и отмечать, что необходимые требования предприниматель выполняет. Например, соблюдены правила пожарной безопасности, запасные выходы открываются и так далее.

Контролер может прийти внезапно, чтобы бизнесмен не успел подготовиться.

Согласно новым положениям закона, штраф за конкретное нарушение не должен быть одинаковым для всех. Сообщается о минимальном штрафе, если нарушение не влечет серьезных рисков.

Карина Красилова

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