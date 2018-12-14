Роскачество назвало главную ошибку мамочек при покупке важной вещи для малыша

Эксперты рассказали, как правильно следует выбирать подгузники

При покупке товара следует обращать внимание на количество слоев. Фото: pixabay.com

Сотрудники Роскачества приступили к проверке самых популярных брендов подгузников, и параллельно рассказали, на что следует обращать внимание при их покупке.

В общей сложности Роскачество изучает 29 торговых марок из России, Японии, Китая, Чехии, Польши, Англии и Турции. Специалисты выясняют, могут ли подгузники нанести вред здоровью ребенка, содержатся ли в них вещества, вызывающие раздражение и аллергию, какие подгузники лучше всего впитывают влагу и какие из них позволяют коже дышать.

Результаты исследований будут озвучены позже, а пока эксперты напоминают, что при покупке товара следует обращать внимание на количество слоев. В хороших подгузниках их должно быть пять.

Однако некоторые мамочки покупают подгузник, не обращая внимания на этот фактор.

Швы должны быть непрерывными, а изображения четкими. То же самое касается маркировки.

Карина Красилова