Опасный компонент обнаружил Росконтроль в продаваемых в России пряниках

Эксперты проверили пять марок, и озвучили результаты исследования
Общество 20:30
Во всех брендах содержится консервант диоксид серы. Фото: pixabay.com

Шокирующее заявление сделали сотрудники Росконтроля, проверив все марки пряников, которые продаются на полках в российских магазинах. По словам экспертов, во всех брендах содержится консервант диоксид серы.

Росконтроль отправил в лабораторию образцы пяти марок пряников: "Яшкино", "Хлебный дом / Чайная классика", Smart, "Рот фронт / Любимые", "Волжский пекарь".

О наличии диоксида серы в составе своей продукции предупредил только производитель "Рот фронт", хотя технический регламент не предполагает его использование.

Специалисты отметили, что производитель должен в обязательном порядке писать на этикетке товара о наличии диоксида серы, если его содержание составляет больше 10 мг/кг. Так как данный компонент может вызвать непереносимость.

По результатам исследования, в пряниках Smart специалисты обнаружили высокое содержание пальмитиновой и альфа-линоленовой кислоты.

В тексте Росконтроля сказано про пряники "Рот фронт" следующее: содержание транс-изомеров жирных кислот немного выше "фонового", характерного для натуральных растительных масел. Не исключено присутствие в составе примеси модифицированных жиров, не указанных в составе.

В "Волжском пекаре", как и указано на этикетке, использовался маргарин.

А в пряниках "Яшкино" и "Хлебный дом" жирнокислотный состав жира соответствовал указанным в составе растительным маслам.

Стоит добавить, что Росконтроль – это частная организация и исследования сотрудников не раз вызывали нарекания со стороны производителей.

Карина Красилова

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