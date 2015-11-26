Путин передаст мэрам обязанность кормить школьников после случая с "кишечкой"

Главы регионов и директоры школ отвечать за питание детей не будут

Тематическое изображение. Фото: Юлия Никитина

Президент России Владимир Путин заявил, что обязанность контролировать питание в школах необходимо передать главам муниципалитетов. С директоров школ эти полномочия снимут, а передавать их губернаторам Путин отказался, сославшись на то, что "это едва ли будет эффективно".

Во время своего выступления на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) президент также заявил о необходимости увеличить число учеников, которых кормят в учебных заведениях бесплатно.

"Конечно, хотелось бы расширить — серьезно, существенно расширить — количество детей, которые могут пользоваться бесплатным и качественным питанием", — цитирует Владимира Путина РБК. Но для начала необходимо определить источники финансирования и его объем. "Мы не можем принимать решения, которые не будут реализованы", — подчеркнул глава РФ.

Напомним, в конце декабря 2018 года в детских садах и школах Москвы была зафиксирована вспышка дизентерии. Симптомы проявились у 500 детей в 19 образовательных учреждениях Москвы. Источником заражения стала продукция, поставляемая предприятием питания "Конкорд". Компанию оштрафовали. Кроме этого Роспотребнадзор в прошлом году оштрафовал и других организаторов питания в школах на общую сумму 3,5 млн руб. Заведено около тысячи административных дел из-за некачественного питания.

Ранее стало известно, что дети и их родители во многих российских школах массово отказываются от питания. Среди причин "отказники" указывают в основном некачественную и однообразную еду. Соцсети пестрят фотографиями котлет из хлеба и сои, слипшихся макарон, разваренных сосисок и "невнятных" кусков жира в тарелках с супом — всем этим кормят детей.

Ольга Толмачева